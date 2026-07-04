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Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

zaterdag 4 juli 2026

'Monsieur Aznavour' vertelt het levensverhaal van Charles Aznavour, de legendarische Frans-Armeense chansonnier. Van zijn bescheiden jeugd tot internationale roem.

Met tijdloze liedjes, persoonlijke drama’s en artistieke triomfen brengt de film een intiem portret van een man die met zijn muziek miljoenen harten wist te raken.


Maandag 13 juli om 20.30 uur 

'Das Lehrerzimmer'
Met prijzen overladen Duits drama over de verstikkende wereld van een middelbare school. De directie neemt ingrijpende maatregelen om de dader te vinden van een diefstal. Nieuwe docent Carla twijfelt aan de gekozen aanpak en ontdekt uiteindelijk wie de vermeende dader is. Haar beslissing om de waarheid te onthullen zet een kettingreactie in gang die haar positie, integriteit en relaties op scherp zet binnen een steeds vijandiger schoolomgeving.

Maandag 20 juli om 20.30 uur

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Midsomer Murders - Seizoen 22 (DVD)
DVD
Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht FilmBox
https://www.filmbox.nl/
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Kijktip van de dag

'De Zonen van Van As' - Frans (Jaak Van Assche)

De firma zoekt iemand voor de technische dienst. Herman en Martine schuiven Bambi naar voren, tegen de zin van Dick in. Het werkvolk is niet opgezet. De burgemeester komt zijn beloftes niet na en wordt door Kevin en Frans onder druk gezet.

'De Zonen van Van As', om 19.55 uur op VTM.

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