Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox
'Monsieur Aznavour' vertelt het levensverhaal van Charles Aznavour, de legendarische Frans-Armeense chansonnier. Van zijn bescheiden jeugd tot internationale roem.
Met tijdloze liedjes, persoonlijke drama’s en artistieke triomfen brengt de film een intiem portret van een man die met zijn muziek miljoenen harten wist te raken.
Maandag 13 juli om 20.30 uur
'Das Lehrerzimmer'
Met prijzen overladen Duits drama over de verstikkende wereld van een middelbare school. De directie neemt ingrijpende maatregelen om de dader te vinden van een diefstal. Nieuwe docent Carla twijfelt aan de gekozen aanpak en ontdekt uiteindelijk wie de vermeende dader is. Haar beslissing om de waarheid te onthullen zet een kettingreactie in gang die haar positie, integriteit en relaties op scherp zet binnen een steeds vijandiger schoolomgeving.
Maandag 20 juli om 20.30 uur
https://www.filmbox.nl/
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