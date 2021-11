Zo sluit Boomerang 2021 af

Molmans is een charmante, optimistische jonge mol. De serie volgt de dagelijkse tegenslagen van Molmans, terwijl hij door de tunnels van zijn ondergrondse rijk reist en onderweg in veel problemen terechtkomt. Gelukkig zijn het leuke problemen!

Reis mee met Molmans door de tunnels, vanaf 13 december om 15.00 uur, alleen bij Boomerang!

MOLMANS

VANAF 13 DECEMBER

Elke dag om 15.00 uur

LOONEY TUNES CARTOONS

VRIJDAG 3 DECEMBER

Vrijdag 3 december om 13.00 uur

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de gloednieuwe special Bugs Bunny’s 24-Carrot Feestdagen special. De Looney Tunes reizen af naar de Noordpool om Kerstmis te redden.

Kijk met de hele familie naar het nieuwe avontuur van 'Looney Tunes Cartoons'! Op vrijdag 3 december om 13.00 uur, alleen bij Boomerang!

TOM EN JERRY: DE KLEINE HELPERS VAN DE KERSTMAN

ZONDAG 5 DECEMBER

Zondag 5 december om 10.00 uur

Jerry en Tuffy leiden een goed leven in de werkplaats van de Kerstman, tot de dag dat Tom wordt gered door de familie Claus. Met Tom in huis ontstaat er niets dan vrolijke chaos op de Noordpool. Kan het komische duo samenwerken als het stof is neergedaald, en Kerstmis redden?

Kijk naar de Tom en Jerry special op 5 december om 10.00 uur, alleen bij Boomerang.