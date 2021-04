Zin in series? Dan zit je in april goed bij FOX!

We gaan terug naar het begin van een van de meest populaire series ter wereld, 'The Walking Dead', met elke zondagavond vier afleveringen. Beleef of herbeleef het spectaculaire verhaal van Rick Grimes en zijn groep van overlevenden.

Na de verwoestende, wereldwijde zombie Apocalyps reist een groep overlevenden onder leiding van Rick Grimes (Andrew Lincoln) rond op zoek naar een veilig thuis. Gedurende de heftige en constante strijd om hordes zombies te weren, moeten ze ook vrezen voor andere groepen overlevenden die alles doen wat nodig is om te overleven.

Wat volgt is een loodzware tocht die lichamelijk, maar vooral ook geestelijk grote gevolgen heeft en haar tol eist.

Elke zondag, een marathon van 4 afleveringen vanaf 20.05 uur op FOX.

ZOMBIE HOUSE FLIPPING

Het team van 'Zombie House Flipping' koopt leegstaande panden op met het idee om deze zogeheten zombiehuizen op te knappen en door te verkopen. De leegstaande huizen blijken echter soms toch niet zo leeg. In de eerste aflevering vindt het team een huis in een straat met een nieuwe school. Maar bij de verbouwing doen zich zo veel problemen voor dat het de vraag is of het huis voor het komende schooljaar af is.

Vanaf 14 april, elke werkdag om 11.40 uur op FOX.

ESPN OP FOX: TOTO KNVB BEKER

Op zondag 18 april brengt ESPN op FOX de finale van de TOTO KNVB bekerwedstrijd. Uiteraard helemaal live, zoals je dat van ESPN gewend bent. We trappen af om 18.00 uur.

Op zondag 18 april start de uitzending om 16.00 uur op FOX en trappen we de wedstrijd af om 18.00 uur.

Wat je ook niet mag missen:

THE WALKING DEAD 10C

In deze zes nieuwe afleveringen van het tiende seizoen zien we onze overlevenden, die zichzelf proberen te herpakken in de nasleep van de verwoestingen die de Whisperers achterlieten. De jaren van strijd laten echter hun littekens achter, trauma's uit het verleden komen naar boven en ieders kwetsbaarheid wordt blootgelegd. Terwijl ze de staat van de mensheid en die van hun collectieve gemeenschap in twijfel trekken, is het de vraag of ze de innerlijke kracht vinden om vol te houden en hun vriendschappen en de groep intact te houden?

Nieuwe sterrencast in deze afleveringen zijn o.a. Robert Patrick ('Terminator 2: Judgment Day') als 'Mays', Hilarie Burton Morgan ('One Tree Hill', 'White Collar') als 'Lucille' en Okea Eme-Akwari ('Greenland', 'Cobra Kai') als 'Elijah'.

Gebaseerd op de stripboekenserie geschreven door Robert Kirkman en uitgegeven door Image Comics, wordt 'The Walking Dead' geproduceerd door AMC Studios en uitvoerend geproduceerd door Chief Content Officer Scott M.Gimple, Showrunner Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera en Denise Huth.

Elke maandag een nieuwe aflevering om 22.00 uur op FOX.

Nieuwe afleveringen van 'The Resident'

'The Resident' is een aangrijpende ziekenhuis-serie, met o.a. Matt Czuchry ('Gilmore Girls') en Emily VanCamp ('Captain America'). Deze hit-serie biedt een verrassende kijk op de medische wereld en laat zien wat er zich écht achter de gordijnen van het ziekenhuis afspeelt. The Resident volgt een groep artsen in het Chastain Memorial Hospital die dagelijks, ondanks hun persoonlijke en professionele uitdagingen, blijven vechten voor hun patiënten.

Elke dinsdag, een nieuwe aflevering om 20.10 uur op FOX.

Nieuwe afleveringen van 'Transplant'

In de nieuwe zienhuis-serie 'Transplant' volgen we het verhaal van Dr. Bashir Hamed (Hamza Haq), een charismatische Syrische arts, met beproefde vaardigheden op het gebied van spoedeisende hulp. Wanneer hij zijn - door oorlog verscheurde - vaderland ontvlucht, worden hij en zijn jongere zusje vluchtelingen en worstelen ze om een nieuw leven op te bouwen in Canada. Maar als Bash ooit weer arts wil worden, moet hij zijn medische opleiding opnieuw beginnen. Bash mikt hoog en is vastbesloten om te slagen: zijn passie en hoop werken aanstekelijk. Maar zal zijn nieuwe leven hem verstoten of zal deze 'Transplantatie' aanslaan?

Elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op FOX.

Nieuwe afleveringen van '9-1-1'

In seizoen vier van '9-1-1' krijgen we wederom een intense en emotionele kijk in de dynamische wereld van de hulpdiensten. Als de meldkamer een bericht binnen krijgt, komt de brandweer, politie of ambulancedienst in actie.

De Hollywood Reservoir Dam breekt en de 118 moet in actie komen wanneer een modderstroom massale chaos veroorzaakt en een wereldberoemd monument bedreigt. Ondertussen is Athena vastbesloten om haar fysieke en emotionele verwondingen achter zich te laten en weer actief te worden. Buck onthult een schokkend familiegeheim.

Met ook dit seizoen een sterrencast bestaande uit Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt en Peter Krause.

Elke woensdag, een nieuwe aflevering om 20.35 uur op FOX.

Nieuwe afleveringen van '9-1-1 Lone Star'

'9-1-1 Lonestar' is de succesvolle spin-off van '9-1-1', met Rob Lowe als Owen in de hoofdrol. In het tweede seizoen verwelkomt de 126 de nieuwe paramedicus-kapitein Tommy Vega (Gina Torres) bij de bemanning. Tommy was aan de top van haar carrière toen ze acht jaar geleden haar uniform ophing om haar tweelingdochters groot te brengen. Wanneer het restaurant van haar man ten onder gaat als gevolg van de verwoesting van de pandemie, heeft ze geen andere keus dan opnieuw aan het werk te gaan om haar gezin te onderhouden. Hoewel het haar hart breekt om afgezonderd te zijn van haar kleine meisjes, zal Tommy de wereld laten zien dat, hoeveel tijd er ook verstreken is, ze nog steeds een baas is als ze dat uniform aantrekt. Bovendien wordt Owen herenigd met zijn ex-vrouw en TK's moeder, Gwyneth (gastspeler Lisa Edelstein), en het voormalige stel herontdekt de vonk die ze ooit deelden. Als Owen ontdekt dat zijn kanker in remissie is, krijgt hij nieuws dat zijn leven voor altijd kan veranderen.

Elke woensdag, een nieuwe aflevering om 21.30 uur op FOX.