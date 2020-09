'Zembla' zoekt uit waarom patiënten vervuilde pillen slikken

'Zembla' zoekt uit waarom patiŽnten vervuilde pillen slikken

'Paracetamol vervuild met een kankerverwekkende stof', dat is het nieuws dat Zembla en NRC deze zomer publiceert. De journalisten lieten paracetamol van de grootste grondstofproducent ter wereld, het Chinese Anqiu Lu'an Pharmaceutical, testen.

Uit de analyse blijkt dat er een kankerverwekkende stof in zit. Waar ter wereld deze vervuilde paracetamol is beland, is niet bekend.

Waarom merken de fabrikanten zelf deze vervuilingen niet op? Waarom hebben de toezichthoudende instanties van de overheid dit niet ontdekt? Hoe werkt hun controlesysteem? Want onlangs zijn in bijvoorbeeld bloeddrukverlagers en maagzuurremmer ook kankerverwekkende stoffen aangetroffen. 'Zembla' onderzoekt: Hoe kan het dat patiënten vervuilde pillen slikken?

'Zembla', donderdag 10 september om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.