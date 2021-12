'Zembla' over de overstromingen in Limburg en België

'Zembla' over de overstromingen in Limburg en BelgiŽ

Verwoestende overstromingen zorgen in de zomer voor honderden miljoenen euro's schade in Limburg. In BelgiŽ voltrekt zich een ramp van ongekende proporties. Er vallen 41 doden en de schade loopt in de miljarden.

In 'Zembla' keren Belgische journalisten drie maanden na de ramp terug naar het zwaarst getroffen gebied in Wallonië. De ravage is er nog altijd niet te overzien. Slachtoffers blijven achter met gevoelens van kwaadheid, moedeloosheid én heel veel vragen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

'Zembla', donderdag 2 december om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.