'Zembla' onderzoekt 'kippenexperiment' rond biologisch voedsel

Wil je groenten eten die onbespoten zijn, wil je melk drinken van koeien die lekker in de wei hebben kunnen grazen, heb je zin in eerlijke kip? Dan koop je biologische producten.

Bovendien is biologische landbouw ook nog eens goed voor het milieu, want beter voor de bodem en de biodiversiteit. Veel consumenten kiezen ook voor biologisch omdat ze denken dat dat gezonder is. Maar daarover is al jaren veel discussie.

In 2005 geeft het ministerie van Landbouw een groep vooraanstaande wetenschappers de opdracht om het eens goed te onderzoeken: is biologisch eten nu wel of niet gezonder? Ze zetten een grootschalige proef op met kippen. De helft van de kippen krijgt biologisch voer, de andere beesten krijgen 'gangbaar' geteeld voer.

'Zembla' ontdekt dat als de presentatie van het rapport nadert, er een groot conflict ontstaat over de uitkomsten van het onderzoek, waarin de top van onderzoeksinstituut TNO en de Universiteit Wageningen een opmerkelijke rol spelen. De presentatie moet anders, conclusies worden aangepast. De uitkomst: de biologisch gevoerde kip is niet gezonder. Wat is hier gebeurd? Voor het eerst vertellen hoofdrolspelers wat zich achter de schermen heeft afgespeeld.

'Zembla', donderdag 22 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.