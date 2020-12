'Zembla' onderzoekt het gedrag van de Koninklijke Shell in Nigeria

De Koninklijke Shell moet een onberispelijke bedrijfsvoering hebben om het predicaat Koninklijk te mogen dragen. In hun eigen gedragsregels zegt Shell dat ze mensenrechten respecteren en voortdurend op zoek zijn naar manieren om de milieuschade die hun werkzaamheden veroorzaken te verminderen.

Hoe verhoudt dit zich tot de situatie in de Niger Delta. Daar voltrekt zich al decennialang de grootste olieramp ter wereld.

Sinds de dochteronderneming van Shell in 1958 in Nigeria de eerste olie uit de grond haalt, lekt er inmiddels ruim 12 miljoen liter ruwe olie de natuur in. De gevolgen zijn desastreus voor het milieu maar ook voor de gezondheid van de bevolking, die in grote armoede leeft. Volgens Shell wordt 95% van de lekken veroorzaakt door illegale activiteiten. Criminelen, bendes en lokale boeven zouden pijpleidingen vernielen voor eigen gewin. Shell wijst verantwoordelijkheid hiervoor af.

Dan verschijnt een explosief dossier dat een ander licht werpt op de rol van Shell in de Niger Delta. Hoe koninklijk gedraagt Shell zich in Nigeria?

