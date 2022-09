'Zembla' neemt de dictatuur in Rwanda over de loep

Bekend is dat geheim agenten van het regime in Rwanda onder meer in Zweden, BelgiŽ en Engeland opereren. Mensenrechtenactivisten vermoeden dat ze ook in Nederland actief zijn.

De inlichtingendienst van Kagame zou hier clandestiene operaties uitvoeren, de Rwandese gemeenschap bespioneren en intimideren. In Europa zou zelfs sprake zijn van doodseskaders. Is het paranoia, of reikt de lange arm van Rwanda echt tot in Nederland? En wat weet de Nederlandse overheid hiervan? En beschermt de Nederlandse overheid de Rwandese vluchtelingen of werkt Den Haag juist samen met het Rwandese regime? 'Zembla' onderzoekt de grenzeloze macht van een dictatuur.

'Zembla', donderdag 15 september om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.