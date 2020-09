'Zembla' komt met nieuwe onthullingen in dossier 'afvaldump door Rijkswaterstaat'

'Zembla' onthulde in februari in 'De afvaldump door Rijkswaterstaat' dat de top van Rijkswaterstaat eigen vergunningverleners onder druk zette om de stort van 750.000 ton granuliet, een afvalproduct van de asfaltindustrie, toe te staan in natuurplas Over de Maas.

De uitzending leidde tot Kamervragen, Kamerdebatten en nieuwe onderzoeken. Begin september bracht 'Zembla' naar buiten dat Rijkswaterstaat ook nog eens een cruciale rekenfout heeft gemaakt in een risicoberekening van de granulietstort.

Het daadwerkelijke gehalte gif dat door de stort in de plas kan komen blijkt duizend keer hoger dan berekend. In deel 2 van 'De afvaldump door Rijkswaterstaat' komt 'Zembla' met nieuwe onthullingen in dit inmiddels politiek gevoelige dossier.

'Zembla', donderdag 24 september om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.