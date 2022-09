'Zembla' is terug! Vervuild water in Zeeland

In Zeeland is het water zo ernstig vervuild geraakt met giftige PFAS-stoffen, dat er geen vis meer gegeten mag worden uit de Westerschelde.

Vorig jaar ontstond in België grote commotie toen bleek dat chemiebedrijf 3M in Antwerpen jarenlang enorme hoeveelheden PFAS in de Schelde heeft geloosd. Dit leidde tot een parlementair onderzoek en het stilleggen van de fabriek. Tot nu toe wezen alle vingers naar 3M, maar ondanks het ingrijpen bij dit bedrijf wordt het PFAS-gehalte in de Westerschelde niet minder. Hoe kan dat? 'Zembla' volgt het PFAS-spoor en ontdekt een andere belangrijke bron van de PFAS-vervuiling, met grote gevolgen voor Nederland.

