'Zembla' heeft het donderdag over de rechtse revolutie

Op 6 januari wankelt de Amerikaanse democratie, als een meute radicaal-rechtse Trumpaanhangers het Capitool bestormt.

Jarenlang zijn ze gevoed met leugens en haat, en het scheelt weinig of ze koelen hun woede op de Congresleden. Er vallen die dag vijf doden. Hoe kon het zover komen? In deze aflevering een reconstructie van de gebeurtenissen en gesprekken met direct betrokkenen. Waren dit typisch Amerikaanse toestanden of zou dit in Nederland ook kunnen gebeuren?

'Zembla', donderdag 18 maart om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.