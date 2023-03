'Zembla' gaat donderdag over de vogelgriep

Momenteel hebben we te maken met de grootste uitbraak van het vogelgriepvirus in Europa ooit. Miljoenen dode kippen, eenden, en vogels.

Het virus is overdraagbaar op zoogdieren en het wijst erop dat ook deze elkaar kunnen besmetten. Als het virus verder muteert, is mogelijk ook de mens in gevaar. De afgelopen jaren zijn er honderden mensen besmet geraakt, waarvan de helft is overleden. Pluimveehouders verwachten veel van een aankomend vaccin, dat besmetting moet voorkomen. Landbouwminister Piet Adema noemt de huidige uitbraak ‘onhoudbaar’. Wat doet ons land om deze situatie te beteugelen? 'Zembla' onderzoekt de strijd tegen de vogelgriep.

'Zembla', donderdag 30 maart om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.