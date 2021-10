'Zeikwijven' donderdag over geld

Foto: KRO-NCRV - © Stijn Ghijsen 2021

In de vierdelige KRO-NCRV serie 'Zeikwijven' laten Shelly Sterk en Quinty Misiedjan zien dat de wereld waarin wij anno 2021 leven helaas nog steeds is ingericht op mannen. Met 'Zeikwijven' belicht KRO-NCRV op verrassende en originele wijze de verschillen tussen mannen en vrouwen, en dan met name de gevolgen van deze verschillen voor de vrouwen.