Zaterdag is het 'Verboden te Lachen' op NPO Zapp

Komiek Steven Kazàn nodigt een BN'er uit met één simpele opdracht: iedereen mag lachen, behalve jij! Een grote groep uitbundige kinderen geniet van talloze grappen die zowel live in de studio als via ingestuurde video's bekeken worden.

In de video’s zijn kijkers te zien, maar ook bekende comedians en vloggers. Met zoveel mogelijk hilariteit maken Steven en de kinderen het de gast dus bijzonder moeilijk. Bij iedere lach verliest de gast een punt. En als er geen punten meer over zijn, wordt de gast onvermijdelijk getrakteerd op een smurrie-douche. Lukt het de gast om niet in de lach te schieten?

'Verboden te Lachen', zaterdag 31 december om 9.25 uur op NPO Zapp.