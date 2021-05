Zaterdag is 'Beste Zangers - Songfestival 2021' te zien

Dit jaar kan een Songfestival editie van 'Beste Zangers' uiteraard niet ontbreken. In een speciale aflevering van Beste Zangers zingen Tania Kross, Rolf Sanchez, Romy Monteiro, Stef Bos, Buddy Vedder en Glen Faria verschillende legendarische nummers door de decennia van het Songfestival heen.

Gastheer Jan Smit is ook weer van de partij. Straks staat hij als een van de drie presentatoren voor Nederland in Rotterdam tijdens het Eurovisie Songfestival 2021. Samen met de topartiesten van deze nieuwe Songfestival special van 'Beste Zangers' brengen zij iedereen in de ultieme Songfestival sfeer.

'Beste Zangers - Songfestival 2021', zaterdag 8 mei om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.