Zaterdag in 'Hollandse Zaken': Angst voor een tweede golf

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

Zaterdag 25 juli vanaf 20.35 uur in 'Hollandse Zaken' op NPO 2: moeten we terug naar strikte handhaving van de 1,5 meter en wellicht een nieuwe lockdown nu het aantal coronabesmettingen in een week tijd is verdubbeld?

Vooral jongeren hebben het gevoel dat ze met gemak het leven van voor corona kunnen oppakken. Dat heeft consequenties, zo blijkt.

Nederland hield zich drie maanden lang dapper aan 'het nieuwe normaal'. Met succes. Het aantal besmettingen daalde drastisch en er liggen nog nauwelijks mensen met corona op een IC. Na 1 juli mocht daarom bijna alles weer. Naar het café, lekker uit eten, weer op bezoek in het verpleeghuis en met vakantie. Corona leek in ons land bijna weg.

Ook in het buitenland leek de coronakoorts te zakken. Maar wie nu in Kroatië of bij Albufeira, Portugal met vakantie is, vraagt zich af of dat verstandig is. Het virus blijkt minder makkelijk te sturen dan velen hoopten. Groepsimmuniteit is nog lang niet bereikt en hét vaccin nog niet uitgevonden. De meest kwetsbaren onder ons zijn nog lang niet beschermd tegen het vasthoudende virus.

In 'Hollandse Zaken' een gesprek over dé dilemma's van de zomer van 2020.

'Hollandse Zaken', zaterdag 25 juli rond 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 2.