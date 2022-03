Zaterdag het 'Verborgen Verleden' van Hedy d'Ancona

Oud-politica Hedy d'Ancona gaat op zoek naar de geschiedenis van haar joodse vader. Hij werd in de Tweede Wereldoorlog vermoord en Hedy heeft hem nauwelijks meegemaakt.

Kunnen de bronnen haar alsnog meer over hem vertellen? En ze duikt verder in het vooroorlogse leven van haar joodse voorouders. Wat was toch de spinaziemoord? En uit welk Zuid-Europees land ondernamen ze eigenlijk de reis naar het verre Amsterdam?

'Verborgen Verleden', zaterdag 12 maart om 20.35 uur bij de NTR op NPO 2.