'Zalig Kerstmis... met Wishful Singing' op NPO 2

Aansluitend aan de zegen Urbi et Orbi zendt KRO-NCRV een sfeervol kerstprogramma uit met kerstliederen, gezongen door Wishful Singing.

Een Nederlands ensemble van vijf dames, dat inmiddels internationaal is doorgebroken. In dat programma behalve muziek ook een mooi gesprek. Wilfred Kemp interviewt Thomas Quartier, een jonge benedictijner monnik die dit jaar zijn eeuwige gelofte deed. Thema van de uitzending is de uitspraak van de engelen aan de herders in de kerstnacht: 'Vreest niet'. Hoe doe je dat, 'niet-vrezen', in dagen van Covid en een samenleving waarin mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan? Thomas Quartier geeft hoopvolle antwoorden.

'Zalig Kerstmis… met Wishful Singing', vrijdag 25 december om 12.25 uur op NPO 2.