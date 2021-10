Yvon Jaspers verdiept zich in keuzes van de boeren in nieuwe serie 'Onze Boerderij'

We zijn er inmiddels allemaal van doordrongen dat het leven van veel boeren drastisch lijkt te gaan veranderen. Het gevecht om ons schaarse land is in volle gang, boeren spelen een belangrijke rol in de klimaatproblemen en de consument heeft hoge verwachtingen over het eten op zijn bord.

In de vierde serie van het KRO-NCRV programma 'Onze Boerderij' onderzoekt Yvon Jaspers wat dit allemaal betekent voor onze boeren. Welke keuzes maken boeren om te kunnen overleven?

Wat voor boer wil je zijn, grootschalig of klein en exclusief? Gangbaar of biologisch? En hoe ga je als boer om met consumenten die alsmaar kritischer over de schouder van de boer mee kijken? Wanneer doe je het als boer goed? De verhoudingen zijn gecompliceerd en als je als boer wilt overleven, moet je kiezen. Yvon steekt haar handen uit de mouwen bij boeren die gedwongen worden keuzes te maken.

Yvon Jaspers: 'Al zeventien jaar maak ik programma’s over het boerenleven en elke dag opnieuw leer ik iets bij. Soms is het klein, soms is het groot. Denk jij bijvoorbeeld wel eens na over waarom we steeds meer biologische producten eten, maar ons eigenlijk zelden de vraag stellen waarom bloemen niet biologisch worden geteeld? Of denk jij wel eens na over dat het gevolg van het eten van zuivel is dat er elk jaar duizenden kalfjes geboren worden in ons land die we vervolgens niet opeten omdat wij dat zielig vinden? In Onze boerderij laten we de persoonlijke verhalen van onze boeren zien. Maar het programma gaat ook over onszelf. Wij, als kopers van eten, bepalen hoe dat in ons land geproduceerd wordt. Jij en ik bepalen bij de kassa van de supermarkt hoe ons land eruitziet. Letterlijk. In Onze boerderij geven we je een kijkje in die wereld. In de hoop dat je samen met de boeren meedenkt over hoe we ons land eruit laten zien, maar natuurlijk ook om je te laten genieten van zoveel moois in Nederland.'

In deze vierde serie 'Onze Boerderij' zien we de moeilijke keuzes waar de boeren voor staan én de gevolgen.

Aflevering 1: wat voor boer wil ik zijn?

Voor boer Jan, schapenboer en oud-deelnemer aan Boer zoekt vrouw, is de vraag wat voor boer hij wil zijn heel erg relevant. Samen met zijn vrouw Rianne runt hij een schapenboerderij, camping en een winkel op Texel. Al die takken zijn nodig om het bedrijf rendabel te maken, maar diep in zijn hart is dat niet wat Jan wil. Vorig jaar reizen Jan en Rianne met Yvon Jaspers naar Denemarken voor 'Onze Boerderij' in Europa. Tijdens de reis ontmoeten ze Sjaak en Jacqueline, een Nederlands stel dat een melkveebedrijf in Denemarken runt. Daar gaan bij Jan de ogen open en een paar maanden later besluiten Jan en Rianne het grote avontuur aan te gaan: ze gaan emigreren. De schapenboerderij wordt verkocht, het stel heeft zijn oog laten vallen op een groot melkveebedrijf in Denemarken. Yvon volgt het boerenstel in deze emigratie en ziet van dichtbij wat het betekent voor het jonge gezin.

Patrick Roest is wereldkampioen schaatsen. Op dit moment is hij volop in training voor de Olympische Winterspelen van 2022. Op zijn zeldzame rustdagen komt hij het liefst naar de boerderij van zijn ouders die hij na zijn schaatscarrière wil overnemen. Zijn vader heeft er een baan naast, Patrick wil dat niet. Maar is er dan wel toekomst voor hem op de boerderij?

Bollenboer Henk kennen we nog van 'Boer zoekt Vrouw'. Hij kweekt tulpen en hyacinten en daarvoor gebruikt hij kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Hoewel dat wettelijk is toegestaan, voelt hij zich daar steeds minder prettig bij. Maar omdat het op die manier wel rendabel blijft, kiest hij ervoor ermee door te gaan. Zoals op veel boerenbedrijven is ook de tulpenteelt meer een manier van leven dan een baan. Henk is, net als zijn vader vroeger, altijd aan het werk en weinig thuis. Zijn gezin met twee jonge zonen schiet er regelmatig bij in. Om dat te veranderen neemt Henk een drastisch besluit: hij stopt met de tulpenteelt.

'Onze Boerderij', vanaf zondag 31 oktober om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.