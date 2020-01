'WNL op Zondag' vanaf nu op nieuw tijdstip op NPO 1

'WNL Op Zondag' begint op een nieuw tijdstip. Vanaf zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Dit seizoen is er speciale aandacht voor ondernemerschap en economie.

Minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven is te gast bij Rick Nieman over de huizenmarkt. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de krappe woningmarkt?

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol is te gast bij 'WNL Op Zondag' voor een gesprek over haar portefeuille asielzaken en de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Publicist Leon de Winter geeft zijn analyse over het conflict tussen de VS en Iran. Over president Donald Trump, ayatollah Ali Khamenei en de rol van de media.

Acteur Peter Drost is de stem van de nieuwe BBC-natuurdocumentaire 'Seven Worlds, One Planet', die in Nederland door de EO wordt uitgezonden. In 'WNL Op Zondag' de mooiste fragmenten.

'WNL Op Zondag', zondag 12 januari om 10.00 uur op NPO 1.