'WNL Op Zondag' ontvangt de Minister van Justitie

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Justitieminister Dilan Yesilgöz-Zegerius

Deze zondag is minister van Justitie Dilan Yesilgöz-Zegerius te gast bij Rick Nieman. Over de strijd tegen ondermijning en de aanpak van de georganiseerde misdaad.

Kolonel Han Bouwmeester

Kolonel Han Bouwmeester van de Nederlandse Defensie Academie is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over het eindspel in de oorlog over Oekraïne. Wat is de militaire strategie van president Vladimir Poetin?

Historicus Daniela Hooghiemstra

Historicus Daniela Hooghiemstra is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de wonderlijke geschiedenis van Willem I, Willem II en Willem III. Daniela Hooghiemstra schreef meerdere boeken over het koningshuis.

Journalist Yoeri Albrecht

Journalist en directeur van debatcentrum De Balie Yoeri Albrecht is te gast bij Rick Nieman. Zondag zijn de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Yoeri Albrecht kijkt terug op roemrijke Franse presidenten, van Emmanuel Macron, François Mitterand tot generaal De Gaulle.

'WNL Op Zondag', zondag 24 april om 10.00 uur bij de NTR op NPO 1.