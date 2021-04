'WNL Op Zondag' ontvangt Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze week is de nieuwe Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim te gast.

Generaal Eichelsheim nam deze week het bevel over van luitenant-admiraal Rob Bauer. Eerder was Eichelsheim helikoptervlieger en baas van de MIVD.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de dilemma’s waar burgemeesters voor komen te staan tijdens de coronacrisis. Bruls is ook voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten en PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de laatste ontwikkelingen rond de vaccins, bijwerkingen, virusmutanten en de gevolgen voor de prikstrategie.

Hoogleraar Geweldstudies Marieke Liem is te gast bij Rick Nieman over het fenomeen seriemoordenaar. Aanleiding is de waargebeurde BBC/Netflix-serie 'The Serpent' over seriemoordenaar Charles Sobhraj die werd ontmaskerd door de Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg.

'WNL Op Zondag', zondag 18 april om 10.00 uur op NPO 1.