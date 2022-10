'WNL Op Zondag' met PVV-leider Geert Wilders

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Geert Wilders

Zondagmorgen is fractievoorzitter Geert Wilders van de PVV te gast bij Rick Nieman. Over de gevolgen van de toegenomen migratie en over de dalende koopkracht. De PVV-leider vindt dat er meer moet gebeuren om minima uit de nood te helpen en komt met onorthodoxe voorstellen.

Oud-politiecommissaris Kees Sietsma

De legendarische politiecommissaris Kees Sietsma vertelt over zijn biografie 'Kees Sietsma uit de schaduw'. De politiechef kreeg bekendheid door de Heineken-ontvoering en de moord op Gerrit Jan Heijn. Hoe kijkt hij naar de hedendaagse georganiseerde misdaad.

Jan Kees Emmer

In de Verenigde Staten staan de midterm-verkiezingen voor de deur. Wat zijn de meest opmerkelijke kandidaten. En hoe staat het met president Joe Biden en Donald Trump? Daarover oud Amerika-correspondent Jan Kees Emmer.

Raquel Schilder en oud-generaal Tom Middendorp

Programmamaker Raquel Schilder en oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp over het tv-programma Stand van Nederland: Koplopers. Over duurzame innovaties uit Nederland. Bijvoorbeeld over regen maken in de woestijn of CO2 vangen in betonblokken.

'WNL Op Zondag', zondag 30 oktober om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.