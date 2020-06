'Wife Swap New Zealand' op TLC

Elk gezin heeft zijn eigen manier van huishouden en opvoeden. En dat kan flink verschillen. Wat als we nu eens twee totaal tegengestelde gezinnen met elkaar mixen?

Dat de moeder van het ene gezin een weekje ruilt met de moeder van het andere gezin. Dat dat voor verrassende taferelen zorgt is een understatement, zoals blijkt in het opmerkelijke seizoen van 'Wife Swap New Zealand'.

In de eerste aflevering is het de hardwerkende moeder Emma die van huis wisselt. Zij staat normaal elke ochtend om 4.45 uur (!) op om het hele huis gereed te maken voordat ze om 6.30 uur naar werk vertrekt. Als ze 12 uur later thuiskomt zorgt ze ook nog voor het eten. Vergelijk dat met het leven van de Chinees-Amerikaanse Lei die de taken meer verdeelt met haar man Jackie die bijna altijd kookt.

De goedlachse Lei is gewend om van het leven een feestje te maken en kijkt dan ook erg uit naar een wisseling van het gezin. Voor Emma’s man Paul is het dan ook wel even schrikken als hij hoort dat Lei eigenlijk nooit kookt. Voor Jackie is het op zijn beurt wennen om iemand in huis te krijgen die alles zelf wil doen.

Hoe pakt dit uit en wat vinden de kinderen er eigenlijk van? Na afloop zitten de gezinnen samen om de tafel om de ervaringen uit te wisselen. Hebben ze van elkaar geleerd of blijven ze volharden in hun eigen aanpak?

'Wife Swap New Zealand', vanaf donderdag 25 juni om 20.30 uur op TLC.