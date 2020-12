Wie wordt het beste bakduo in een nieuw seizoen van 'CupCakeCup'?

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

'CupCakeCup' is dit jaar twee keer zo leuk en twee keer zo lekker! Dit seizoen gaan we namelijk niet op zoek naar het beste baktalent, maar naar het beste bakduo van Nederland!

In de kerstvakantie strijden in totaal 14 duo's in de studio voor een plek in de finale. Zij worden flink op de proef gesteld. Van botercrème schilderkunstwerken, kerstbalbonbons, foute cupcake wintertruien tot 3D dino’s; de bakkers moeten dit seizoen van alle markten thuis zijn. Want die felbegeerde bokaal is er maar voor één duo. Wie dat worden? Dat bepalen onze chefs Rémy Duker en Robèrt van Beckhoven aan de hand van spannende opdrachten. De presentatie is in vertrouwde handen van Klaas van der Eerden. Welk duo wint de Gouden CupCakeCup?

De chefs worden bijgestaan door verschillende bekende Nederlanders, zoals NPO 3FM-dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman, TV-kok Sharon de Miranda, YouTuber Thomas van Grinsven, Olympisch turnster Lieke Wevers, chefkok Hamza Alami en schrijver Jozua Douglas. Zij geven de duo's een leuke opdracht die past bij hun vakgebied. In de grote finale krijgen de finalisten drie pittige opdrachten, van de chefs en hun twee speciale gasten: tv bioloog Auke-Florian Hiemstra en presentator Buddy Vedder.

'CupCakeCup Selectiebattles'

De veertien duo's komen natuurlijk niet zomaar in de 'CupCakeCup'-studio terecht. Na vele online aanmeldingen strijden vanaf 7 december elke aflevering steeds 3 bakduo's in de 'CupCakeCup' selectiebattles om een plek in de studio. Van het maken van robot-cupcakes, een botercrème dennenbos of cactus tot een chagrijnige cowboy en een superblije astronaut; de duo’s moeten echt van alle markten thuis zijn tijdens deze selectiebattles. Uiteindelijk gaan er veertien duo’s door naar de 'CupCakeCup'-studio, waar zij maar één ding willen: de grote 'CupCakeCup'-bokaal mee naar huis!

'CupCakeCup selectiebattles', vanaf 7 december om 18.15 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.

'CupCakeCup', vanaf 21 december om 18.15 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.