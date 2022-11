Wie wint 'De Grote Kleine Treinencompetitie'?

Na een spannende halve finale, waarbij team Groen de competitie moest verlaten is het zaterdag tijd voor het slotstuk van 'De Grote Kleine Treinencompetitie'.

Het wensenpakket van juryleden Evan Daes en Joyce van Diepen voor de finale is flink en de lat ligt hoog voor de twee teams. Het thema is ‘De vier jaargetijden’. De jury wil graag twintig zelfgemaakte bomen en in ieder seizoen iets feestelijks op de baan. Daarnaast willen ze ieder teamlid met een persoonlijk verhaal terug zien op de modelbaan.

In de finale strijden team Oranje en team Blauw tegen elkaar. Wie worden de beste modelspoorbaan bouwers van Nederland?

De grote kleine treinencompetitie op tv

