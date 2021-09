Wie verslaat Martien Meiland in nieuw seizoen 'Wie van de 3'?

In het nieuwe seizoen van 'Wie van de 3' op SBS6 is de grootste uitdaging voor de overige panelleden om Martien Meiland te verslaan. Hij won het vorige seizoen glansrijk en Britt Dekker, Najib Amhali en Raven van Dorst gaan voor de revanche.

Ze staan alle vier in de startblokken en gaan de strijd weer met elkaar aan onder leiding van Wendy van Dijk. 'Wie van de 3' is vanaf zondag 5 september om 21.30 uur te zien op SBS6.

Wie prikt er dwars door het verhaal van de 'liegende' luchtverkeersleider of forensisch rechercheur heen en weet de juiste persoon aan te wijzen? En wie wordt er met open ogen om de tuin geleid?

Wendy van Dijk: 'We hebben het allemaal gemist en gaan weer volop genieten van het spelen van dit spel. Al ben ik de presentatrice, ik speel in stilte altijd net zo hard mee. Net als de mensen thuis!'

'Wie van de 3', in 1963 begonnen als de Nederlandse variant op het Amerikaanse tv-programma 'To Tell The Truth', wordt geproduceerd door Blue Circle.

'Wie van de 3', vanaf zondag 5 september wekelijks na 'Miljoenenjacht' om 21.30 uur op SBS6 en terug te kijken op KIJK.nl.