Wie van de vier? '2Doc: The Mystery of D.B. Cooper' bij de VPRO

In 1971 vindt de enige onopgeloste vliegtuigkaping in de Amerikaanse geschiedenis plaats; de FBI heeft zich er jarenlang mee beziggehouden. Vijftig jaar na dato zijn er vier mogelijke verdachten. Hun naasten hebben allemaal een geloofwaardig verhaal, maar wie is de ware DB Cooper?

'2Doc: The Mystery of D.B. Cooper' vertelt een eigentijds verhaal over mythevorming en geheugen.

Op 24 november 1971 koopt een man op de luchthaven van Portland een enkeltje naar Seattle op naam van Dan Cooper. Tijdens de vlucht overhandigt hij de stewardess een briefje: IK HEB EEN BOM IN MIJN AKTETAS. IK ZAL DEZE INDIEN NODIG GEBRUIKEN. IK WIL DAT JE NAAST MIJ GAAT ZITTEN. JE BENT GEGIJZELD.

Cooper eist parachutes en een koffer met $200.000 in contanten. Zodra Coopers wensen in Seattle door de FBI zijn vervuld, bevrijdt hij de passagiers en geeft hij de piloot de opdracht weer op te stijgen. 33 minuten later, ergens boven de staat Washington, springt Cooper uit het vliegtuig. Daarna begint een van de grootste zoekoperaties in de geschiedenis van de FBI. Spionagevliegtuigen, helikopters, onderzeeërs, speedboten en honderden soldaten speuren kilometers terrein af. Cooper wordt niet gevonden.

Bijna vijftig jaar later zijn er vier mogelijke verdachten:

- Richard Floyd McCoy, een Vietnam-veteraan die in vergelijkbare omstandigheden een 'copycat'-kaping uitvoert voordat hij wordt neergeschoten door de FBI.

- Duane Weber, een crimineel met een dubbelleven die op zijn sterfbed bekende.

- Barb Dayton, een transseksuele piloot met financiële problemen, verstoten door haar familie.

- L.D. Cooper, een vermiste oom die hoofdverdachte wordt na de onthulling van een familiegeheim.

'The Mystery of D.B. Cooper' is een film over een groep mensen die allemaal een persoonlijke band hebben met de persoon van wie ze geloven dat het de echte DB Cooper is.

Regie: John Dower

'The Mystery of D.B. Cooper', maandag 23 augustus om 22.10 uur bij VPRO op NPO 2.