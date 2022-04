Wie ontdekt 'De Enige Echte' in nieuwe zaterdagavondspecial bij RTL 4

Zaterdagavond 2 april om 20.00 uur is een nieuwe special te zien bij RTL 4: 'De Enige Echte', een eenmalig spektakel gepresenteerd door Nikkie de Jager. De kijker wordt in deze show getrakteerd op bijzondere acts van vijf personen die allemaal hetzelfde masker dragen naar het uiterlijk van één BN'er.

Van de groep is slechts één 'De Enige Echte' BN’er. Kim Feenstra, Romy Monteiro, Jandino Asporaat en Maik de Boer gaan de uitdaging aan om een spectaculaire act neer te zetten. Het is aan het panel bestaande uit Caroline Tensen, Edson de Graça en Jamai Loman om te raden wie van de vijf performers van elke act 'De Enige Echte' is – en aan de BN’ers om niet op te vallen tussen de ervaren performers.

Fans van 'The Masked Singer' en 'I Can See Your Voice' kunnen hun hart ophalen op zaterdag 2 april: de nieuwe special 'De Enige Echte' laat spectaculaire acts zien en probeert iedereen op het verkeerde been te zetten. Zal het panel de echte Maik, Jandino, Romy of Kim eruit weten te pikken?

Spectaculaire acts

Wekenlang hebben Maik de Boer, Romy Monteiro, Jandino Asporaat en Kim Feenstra getraind om hun act onder de knie te krijgen, om niet uit de toon te vallen in het professionele ensemble. Waar hun groepsgenoten kundig zijn in dans, Kung Fu, drum en illusionisme, zullen de BN’ers uit hun comfortzone moeten stappen om dezelfde kwaliteiten te laten zien en niet op te vallen. Elk gezelschap treedt op met een speciaal masker dat een kopie is van het gezicht van de BN’er. Wie van de BN’ers weet het panel te overtuigen met hun act en niet op te vallen binnen de groep?

De eerste twee teams nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op waarna het publiek hun favoriete act kiest. Vervolgens laten de andere twee teams hun acts zien waar ook een publieksfavoriet uit wordt gekozen. De verliezers zullen zich moeten onthulllen en het panel zal moeten achterhalen wie de enige echte BN'ers zijn. De winnaars van de eerste rondes zetten alles op alles om in de finale nogmaals te overtuigen en ook nu bepaalt het publiek wie uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. Ook deze teams zullen zich moeten onthullen.

Presentatrice Nikkie de Jager: 'Dit is de eerste keer dat ik een spectaculaire zaterdagavondshow presenteer bij RTL. Dat voelde als een warm bad en ik ben ontzettend blij met het resultaat: een heerlijke avond entertainment voor het hele gezin!'

'De Enige Echte' wordt geproduceerd door Blue Circle en is eenmalig te zien op zaterdagavond 2 april om 20.00 uur bij RTL 4.