Wie is vrijdag de beste in 'Bed & Breakfast'?

Vrijdag 23 april zendt MAX weer 'Bed & Breakfast' uit. In het programma testen enthousiaste b&b-houders elkaars onderneming. De gasten mogen zelf bepalen wat zij hun verblijf waard vinden. Welke b&b wordt als beste beoordeeld?

Ditmaal start 'Bed & Breakfast' in het mooie Limburg. Patrick en Maurice mogen als eerste de gasten ontvangen in hun b&b vlakbij de Maas. Het stel heeft de kwieke Tjeu uitgenodigd. Hij leidt de gasten rond en weet alles over de geschiedenis van de omgeving en de monumentale panden.

Daarna is het de beurt aan Anja en Willem, ook in Limburg. De kamers van het verblijf zijn met liefde en oog voor detail ingericht. Voor Anja en Willem is een zo klein mogelijke ecologische voetstap achterlaten op aarde heel belangrijk. Dat vind je terug in hoe zij de bed & breakfast runnen. Als uitje nemen zij hun gasten mee naar een biologische wijngaard. Daar mogen de gasten de mouwen opstropen, voordat er wijn geproefd kan worden.

De afsluiter is deze week in de gemeente Roermond. Christel en Carl runnen een volledig verbouwde b&b. Ooit was het pand van de opa van Carl, en hij is dan ook best een beetje trots dat het weer terug in de familie is. De deelnemers worden tijdens het uitje door Christel uitgedaagd om hun meest creatieve kant te ontdekken.

'Bed & Breakfast', vrijdag 23 april om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.