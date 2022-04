'We Baby Bears' vanaf 18 april te zien op Cartoon Network

'We Baby Bears', geproduceerd door Cartoon Network Studios, is de spin-off van de populaire Cartoon Network serie 'We Bare Bears'.

Deze gloednieuwe serie volgt de geliefde broers Grizz, Panda en Ice Bear in hun jongere jaren. Ze reizen in een magische doos naar fantastisch nieuwe werelden, op zoek naar een plek die zij thuis kunnen noemen. 'We Baby Bears' is een serie dat kinderen meteen in hun harten zullen sluiten, door de aandoenlijke maar tegelijkertijd zeer avontuurlijke baby beren.

Het lukt Grizz, Panda en Ice Bear maar niet om hun perfecte thuis te vinden. Hoe goed hun bedoelingen ook waren, ze maakten het leven zuur van de laatste verhuurder. Een wens doen bij een vallende ster lijkt hun redding, want hun baby beer box wordt getransformeerd in een magisch voertuig dat hen naar fantastische werelden brengt. Dit is het begin van hun avonturen op zoek naar een perfect thuis. Onderweg ontmoeten ze nieuwe vrienden, leren ze een paar lessen en ontdekken ze dat hun 'thuis' overal kan zijn, zolang ze maar samen zijn.

'We Bare Bears' regisseur Manny Hernandez keert terug als uitvoerend producent om zijn eigen creatieve visie tot leven te brengen in de nieuwste iteratie van de beerbroers. 'Manny's bewondering voor anime en muziek komen tot leven in deze frisse nieuwe uitbreiding van een geliefde franchise', aldus Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC). 'De spectaculaire landschappen en muzikale inspiraties maken deze nieuwe serie tot een onvergetelijke reis voor alle We Bare Bears-fans en daarbuiten.'

Kijk vanaf 18 april doordeweeks om 15.25 uur naar Cartoon Network en ga mee met de beren op hun kleurrijke en spannende avonturen als ze feesten met piñata's voor Fiesta Day, varen op de zeeën met piraten en terug teleporteren naar de middeleeuwen om te leven als koningen.