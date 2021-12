Wat tovert 24Kitchen in januari op tafel?

De feestdagen zijn dan wel voorbij, maar dat betekent niet dat je niet meer lekker kan eten. Om elke dag gevarieerd te koken, helpt 24Kitchen je op weg met de leukste kooktips en recepten in een gevarieerd programma-aanbod.

NIEUWE 24KITCHEN-CHEF LANCEERT EIGEN PROGRAMMA: EVELINE'S ASIAN STREETFOOD

In het nieuwe 24Kitchen-programma 'Eveline's Asian Streetfood' maakt de gloednieuwe 24Kitchen-chef en eigenaar van het eerste wokrestaurant in Nederland, Eveline Wu, de lekkerste Aziatische streetfood recepten in de keuken van haar restaurant. Eveline laat elke werkdag in het nieuwe programma zien hoe je overheerlijke Aziatische streetfood gerechten zoals: wonton soep, Thaise beef salade en Pho, gemakkelijk en snel binnen 15 minuten thuis op tafel zet. Dit doet ze niet alleen: één keer per week krijgt ze namelijk hulp van een bekende gast. Niemand minder dan onder andere Rico Verhoeven, Humberto Tan en Ranomi Kromowidjojo passeren de revu en koken met haar mee.

Vanaf 24 januari, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

LORRAINE'S FAST, FRESH AND EASY FOOD

In 'Fast, Fresh and Easy Food' onthult Lorraine culinaire geheimen en geeft ze de kijker handige tips voor elke gelegenheid. Per aflevering kookt Lorraine vijf uitnodigende en toegankelijke gerechten. Van een zonnig, zomers pastagerecht wat klaar is in vier minuten tot een heerlijk driegangendiner voor vier personen in minder dan een uur. Met deze recepten eet je zelfs in hectische week de lekkerste verse maaltijden.

Vanaf 6 januari, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

LORRAINE PASCALE: HOW TO BE A BETTER COOK

Professionele chef-kok Lorraine Pascale wil amateurs helpen hun keukenvaardigheden te verbeteren. In elke aflevering neemt ze een onervaren kok mee en helpt ze hun zelfvertrouwen op te bouwen, zodat de amateurkok indrukwekkende maaltijden kan bereiden voor vrienden en familie.

Vanaf 14 januari, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN: BBQSTREET: WINTERBBQ S2

Wie zegt dat barbecueën alleen voor de zomer is? 'BBQStreet: WinterBBQ' is het dagelijkse BBQ, Grill en Outdoor Cooking programma gepresenteerd door Nederlands en Belgisch beste en bekendste grillmasters Peter de Clercq, Jord Althuizen, Ralph de Kok en Harm Jan Bloem. De presentatoren gaan je elke dag laten zien hoe jij thuis de lekkerste gerechten kunt bereiden met een barbecue. Of het nu gas, elektrisch of met houtskool is, we zorgen voor de mooiste en lekkerste gerechten.

Vanaf 27 december, elke werkdag om 17.30 uur op 24Kitchen.

NIEUWE AFLEVERINGEN: AINSLEY'S FOOD WE LOVE

Er is nog nooit een beter moment geweest om het plezier van koken te herontdekken. En in 'Ainsley's Food We Love' serveert één van de beste tv-koks van Groot-Brittannië en zijn beroemde vrienden hun favoriete gerechten aller tijden met een vleugje humor en plezier. Een reeks speciale gasten - waaronder artiesten, muzikanten en chef-koks - sluiten zich aan bij Ainsley Harriott in zijn keuken om verrukkelijke nieuwe lekkere gerechten te maken.

Elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUWE AFLEVERINGEN: MIJN KEUKEN MIJN RESTAURANT

In het programma 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant' wagen enkele duo's, onder de strenge blik van sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin , zich aan het grootste avontuur van hun leven, namelijk het openen van hun eigen pop-uprestaurant. Wie heeft het beste restaurant en wint aan het einde van de rit 50.000 euro?

Elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.