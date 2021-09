Wat speelt bij Videoland in oktober

Nooit eerder was model en presentatrice Loiza Lamers (26) zo openhartig over haar leven als in de nieuwe Videoland documentaire 'Altijd Al Loiza'. Regisseur Elza Jo Tratlehner volgt Loiza voor langere tijd van dichtbij als ze vertelt over haar liefdesleven en confrontaties waar zij als vrouw dagelijks tegenaan loopt.

Voor haar was de transitie naar vrouw op jonge leeftijd nooit een keuze, maar een vanzelfsprekendheid: ze was 'Altijd Al Loiza'. We zien een kwetsbare, maar vooral ook een sterke en gelukkige vrouw.

'Altijd al Loiza' is vanaf 6 oktober te zien bij Videoland.

'De Koertjes naar Curaçao'

Channah en Quentin, één van de meest spraakmakende koppels van ons land, jagen hun grootste droom na: met het hele gezin emigreren naar het zonnige Curaçao. Op het eiland gaan de Koertjes op zoek naar de perfecte locatie om een eigen B&B te beginnen.

'De Koertjes naar Curaçao' is vanaf 8 oktober wekelijks te zien bij Videoland.

'Keeping up with the Kardashians' S19

Na achttien seizoenen moge het duidelijk zijn dat Kourtney, Kim, Khloe, Kendall en Kylie samen met hun moeder Kris een druk leven hebben. Het leven van the Kardashians staat namelijk in het teken van familie, werk, feestjes en heel veel drama en dat is ook weer te zien in seizoen 19. In dit seizoen zien we onder andere hoe de dames omgaan met het coronavirus, ruzies, en misschien een nieuw familielid...

'Keeping up with the Kardashians 'S19 is vanaf 11 oktober wekelijks te zien bij Videoland.

'Are You The One?'

Tien single mannen en tien single vrouwen gaan proberen hun ware liefde te vinden tijdens hun verblijf in een luxe villa op een prachtig eiland. Ze zijn niet goed in daten, maar krijgen nu de kans om hun perfecte match te vinden. Door middel van opdrachten, de Truth Booth en Match Up Ceremonies moeten ze er achter komen wie voor hem of haar door de wetenschap wordt gezien als ideale match. Als de hele groep er tijdens het seizoen in slaagt hun match te vinden, gaan ze er niet alleen vandoor met liefde, maar ook met de prijzenpot van €200.000,-. Lukt het iedereen om diens perfecte match te vinden? De presentatie is in handen van Kaj Gorgels.

'Are You The One?' is vanaf 15 oktober wekelijks te zien bij Videoland.

'Ali Bouali'

In 'Ali Bouali' leert de kijker de man achter Ali B kennen. Hij stelt zijn privéleven open en vertelt voor het eerst over heftige gebeurtenissen in zijn leven, de band met zijn ouders, Marokko, zijn kinderen en waar zijn drive vandaan komt. Hoe schopte hij het vanuit een achterstandswijk tot De Knuffelmarokkaan van Nederland? Naast Ali zelf komen zijn vrouw, familie en jeugdvrienden voor het eerst aan het woord en spreken onder anderen Marco Borsato, Boef, Waylon en Brace eerlijk over hun relatie met hem.

De vierdelige documentaireserie 'Ali Bouali' is vanaf 16 oktober, de dag waarop hij 40 wordt, in zijn geheel te zien bij Videoland.

'The Nice Guys'

Los Angeles, de jaren 70. Holland March is een eigenzinnige en vertroebelde privédetective die een onverwachte samenwerking met het ingehuurde werkpaard Jackson Healy aangaat. Samen trachten ze de verdwijning van een meisje op te lossen die al snel in verband wordt gebracht met de dood van een pornoster. Naarmate ze dichter bij de waarheid komen, merken ze dat er een grote samenzwering gaande is. Met Russell Crowe en Ryan Gosling in de hoofdrol.

'The Nice Guys' is vanaf 16 oktober te zien bij Videoland.

'Tesla'

Nikola Tesla vecht een zware strijd om zijn nieuwe uitvinding van de grond te krijgen. Misnoegd over de hebzucht van zijn concullega Thomas Edison werkt hij aan een wisselstroomgenerator en -motor. Als Europeaan kan hij maar moeilijk aarden in Amerika waar de industriële revolutie nog in zijn kinderschoenen staat en waar het intellectueel eigendom menig addertjes onder het gras verbergt.

'Tesla' is vanaf 20 oktober te zien bij Videoland.

Videoland Originals in oktober

'The Masked Singer: After the Mask'. Vanaf 15 oktober is kijkcijferhit 'The Masked Singer' terug bij RTL 4. Nieuw dit jaar is 'The Masked Singer: After the Mask', een wekelijks programma bij Videoland waarin de kijker een bijzonder kijkje achter de schermen krijgt en nog meer te weten komt over het karakter dat zich die aflevering heeft onthuld. 'The Masked Singer: After the Mask' is vanaf 15 oktober wekelijks om 22.00 uur te zien bij Videoland, na de reguliere uitzending van 'The Masked Singer'.

'A Star is Born', realityserie waarin vier bekende realitysterren het leven in de spotlights gaan combineren met hun aanstaande ouderschap. Per koppel leven we mee naar de langverwachte bevalling en volgen we ze daarna op hun roze wolk met hun kersverse beroemde baby. Hoe vergaat het de jonge ouders nu hun leven niet meer om henzelf, maar om hun baby blijkt te draaien? Vanaf 27 oktober wekelijks te zien bij Videoland.

'Het Leven als Liesje', driedelige documentaire van Mildred Roethof over de Rotterdamse Liesje. Als zij in 2005 slachtoffer is in één van de grootste groepsverkrachtingen die Nederland heeft gekend, verliest zij prompt haar vertrouwen in mannen. Inmiddels lijken de rollen omgedraaid en weet zij mannen naar haar hand te zetten in haar werk als stripteasedanseres. De vraag is alleen hoe lang dit leven nog houdbaar is voor Liesje. Vanaf 29 oktober in zijn geheel te zien bij Videoland.

'Cryptokoorts', vierdelige documentaire waarin we een aantal bekende Nederlandse spelers op de cryptomarkt volgen. Verschillende bekende namen nemen ons mee in de bijzondere wereld van de cryptovaluta. Wat zijn crypto eigenlijk, hoe zit het met NFT, wat is de downfall en de toekomst van deze valuta? Kun je er nog rijk mee worden? Maar ook: hoe gemakkelijk raak je dief van je eigen crypto-portemonnee en de enorme fear of missing out. Vanaf eind oktober te zien bij Videoland.

'De Grote Sinterklaasfilm: Waar is Sinterklaas?' Vanaf 9 oktober te zien bij Videoland.

'De Club van Sinterklaas: Het Pietendiploma.' Vanaf 23 oktober te zien bij Videoland.

Internationale series verwacht in oktober

'The Blacklist' S9, in oktober te zien bij Videoland. 'The Blacklist' draait al acht seizoenen lang om Raymond 'Red' Reddington, een van de meest gezochte misdadigers van de VS, en FBI-agenta Elizabeth Keen die zijn professionele partner wordt. Het onwaarschijnlijke duo blijkt verrassend effectief. In de finale van seizoen 8 zagen we hoe Liz en Red crimineel Neville Townsend wisten te verslaan, maar niet konden ontkomen aan de dreiging die Townsend gepland had staan. Liz twijfelde toen ze haar vijand in het vizier had en wordt neergeschoten door Townsends rechterhand... Hoe zal het Red vergaan zonder zijn partner in crime in seizoen 9?

'Temple' S2, in oktober te zien bij Videoland. 'Temple' is terug en dit seizoen, zit Daniel nog dieper in de problemen. In seizoen één kon hij nog enigszins alle ballen in de lucht houden terwijl hij voor zijn vrouw zorgde in zijn illegale kliniek in een verlaten metrostation. Maar alles verandert als Beth ontwaakt uit haar coma en antwoorden wil. Eve wil weten waarom haar ouders tegen haar hebben gelogen, Lee voegt zich bij een knappe activist en Anna is erop gebrand een positieve draai aan de situatie te geven; zelfs als dat betekent dat ze nieuwe patiënten naar de illegale kliniek moet lokken.

Videoland Academy

Op maandag 27 september gaan de drie eerste Videoland Original films van de Videoland Academy in première op het Nederlands Film Festival. Vanaf dan zijn ze ook direct exclusief te zien bij Videoland.

'Indringer'

Op een klein eiland midden in de Noordzee spoelt een vreemd wezen aan. Ella (34) en Alex (40) vinden het wezen. Zij zijn de enige bewoners van het eiland, waar ze onderzoek doen naar genetisch gemodificeerde gewassen. Alex ontwikkelt al snel een fascinatie voor het wezen, terwijl Ella haar ongemak niet kan verbergen. Ze vindt het moeilijk om het verband te negeren tussen het wezen en het feit dat ze onlangs, op onverklaarbare wijze, alle contact met de buitenwereld hebben verloren. Het wezen lijkt op de een of andere manier de omstandigheden op het eiland te beïnvloeden. Terwijl de grens tussen realiteit en illusie vervaagt, begint de griezelige situatie uit de hand te lopen.

'Verdwenen Dagen'

De gedreven Simone (35) leeft voor haar werk bij de futuristische startup Morpheus, waar je in Virtual Reality je mooiste herinneringen kunt herbeleven. Als tegenspeler gidst ze cliënten door de herinnering heen - zo ook door die van de zestigjarige Lynn die daar nog een brutale tiener is op een camping in de jaren 90. Een zomers girl-meets girl-verhaal ontvouwt zich uit het geheugen van Lynn en trekt Simone mee de herinnering in. Maar als blijkt dat Lynn aan vroege dementie lijdt en de techniek zich vastgrijpt aan Simones geheugen, komt ze onverwacht oog in oog te staan met diep weggestopte herinneringen aan haar eerste grote, maar verloren liefde.

'De Sterfshow'

Wat als het volk kon stemmen wie er geëxecuteerd moet worden? De ultieme democratische afvalrace 'De Sterfshow' is een populaire reality show waar wekelijks gestemd wordt welke Nederlander geëxecuteerd moet worden. Als de ondergewaardeerde Salman Seegers als patholoog wordt ingezet voor de Sterfshow, geniet hij van zijn nieuwe status als BN'er. Hij weet zich handig te navigeren in de wereld waar iedereen zijn échte mening voor zich houdt. Tot zijn zoon door een viral video bovenaan de Sterflijst komt te staan... 'De Sterfshow' is een brutale grounded scifi film waarin populisme, online haat en cancel culture zich mengen tot een pakkende thriller met een sterk maatschappelijk anker.

Binnenkort bij Videoland

Alle James Bond films

Twee weken voor de première van 'James Bond: No Time to Die', verschijnen alle 26 James Bond films bij Videoland. Alle 26 James Bond films zijn vanaf 17 september te zien bij Videoland.

'Take Me Out'

Dit seizoen krijgen niet de dames zelf, maar hun moeders het voor het zeggen. Achter de desk mogen zij in drie rondes een sexy single man keuren en bepalen of hij de perfecte match is voor dochterlief. Vanuit de lounge aanschouwen en bekritiseren de dochters de keuzes van hun moeders. En dat belooft wat te worden, want het beeld van de ideale schoonzoon en het Mr. Perfect plaatje dat de dochters voor ogen hebben komt niet altijd overeen. 'Take Me Out Mother Knows Best' is vanaf 28 september te zien bij Videoland.

'Take Me Out' is vanaf 28 september elke dinsdag en vrijdag te zien bij Videoland.

'Adem In, Adem Uit'

Serie over de ietwat stuntelige vriendschap tussen de succesvolle lifecoach Kim (Bracha van Doesburgh) en haar nieuwe eigenaardige buurvrouw Jolanda (Jelka van Houten). Jolanda runt een biologische slagerij op haar boerderij en slacht haar eigen vlees. Kim en echtgenoot Sven (Waldemar Torenstra) verruilen samen met hun zoon Luuk (Teun Stokkel) de stad voor het idyllische platteland om hun huwelijk nieuw leven in te blazen. De vrouwen lijken elkaars tegenpolen, maar voelen een enorme aantrekkingskracht tot elkaar. Het is echter de vraag of ze het beste of het slechtste in elkaar naar boven halen.

'Adem In, Adem Uit' is vanaf 29 september wekelijks te zien bij Videoland.

'Ronnie: Voor Altijd Samen'

Op 20 augustus heeft Ronnie Flex voor het eerst na vier jaar een nieuw album uitgebracht. De serie volgt hem bij het finetunen van de langverwachte plaat en de release van 'Altijd Samen' zelf, die groot gevierd werd met een luistersessie in een metro en in de Kuip. Demi en Ronnie zijn nu 2,5 jaar samen en verwachten een dochter. Deze realityserie filmt hen in deze spannende tijd en alles wat daarbij komt kijken. Ook is de liefde tussen Ronnie en zijn dochter Nori te zien, net als de bijzondere band die hij met zijn opa en oma heeft.

'Ronnie: Voor Altijd Samen' is vanaf 30 september wekelijks te zien bij Videoland.