Wat speelt bij Videoland in juli?

Het wordt een Zomer vol Liefde bij Videoland! Zo kunnen abonnees in juli dagelijks wegzwijmelen bij alle ontwikkelingen in 'Love Island' én in 'B&B Vol Liefde,' wat een week vooruit te kijken is bij Videoland. Ook 'Temptation Island: Love or Leave' komt in juli tot een hoogtepunt.

Nog niet genoeg liefde, kijk dan mee met Jacobs turbulente, Portugese leven in realityserie 'De Ware Jacob.' Zelf nog geen vakantieplannen? Kijk dan mee met de Echte Gooische Moeders, die op een welverdiende mom break gaan door Italië. Naast alle Nederlandse, original content verschijnen er in juli ook nieuwe seizoenen van ziekenhuisserie 'New Amsterdam' en 'A Million Little Things.'

'New Amsterdam' S4

Bij dokter Max Goodwin staat de patiënt voorop en in het meest complexe ziekenhuis van New York, New Amsterdam, probeert hij de bureaucratie te doorbreken om zo de beste zorg te bieden aan zijn patiënten. In seizoen vier wordt de dynamiek tussen Max en Sharpe persoonlijker. Iggy schakelt een oude kennis in om te helpen bij een gespannen situatie in het ziekenhuis, terwijl Blooms relatie met de nieuwe bewoners van de spoedeisende hulp een moeilijke start kent. Ondertussen bevindt Reynolds zich in een lastige positie met dr. Baptiste en zijn vrouw dr. Lyn Malvo.

Seizoen vier van 'New Amsterdam' is vanaf 1 juli te bingen bij Videoland. De eerdere drie seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'A Million Little Things' S4

Vriendschap is allesomvattend, en dat geldt ook voor een groep vrienden in Boston. De een is succesvoller in zijn werk en privéleven dan de ander, maar ze hebben allemaal het idee op een dood spoor te zitten. Als de vrienden worden opgeschrikt door een dramatische gebeurtenis, beseffen ze hoe bijzonder hun vriendschap is. Ze besluiten voortaan alles uit het leven te halen.

Seizoen vier van 'A Million Little Things' is vanaf 4 juli te bingen bij Videoland. De eerdere drie seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'Remco vs. Pharma'

De topfitte triatleet en tech ondernemer Remco (41 jaar) krijgt enkele jaren geleden te horen dat hij de progressieve zenuwziekte MS heeft. Waar andere patiënten braaf hun pillen slikken en afwachten welke volgende stap de ziekte zal zetten, besluit Remco om zelf in actie te komen. Wat hem wacht is de persoonlijke strijd van een eenling tegen Big Pharma.

De Videoland Original documentaire 'Remco vs. Pharma' is vanaf 6 juli in zijn geheel te zien bij Videoland.

Finale 'Temptation Island: Love or Leave'

Monica Geuze en Kan Gorgels volgen de liefdesavonturen van vier Nederlandse koppels en verschillende singles op de Dominicaanse Republiek. Hoe loopt het liefdesexperiment af?

'Temptation Island: Love or Leave' is elke donderdag te zien bij Videoland. De seizoensfinale is op 7 juli te zien.

'De Verraders België'

Staf Coppens neemt achttien bekende Vlamingen mee naar een mysterieus kasteel voor een psychologisch spel vol leugens, verraad, manipulatie en verdachtmakingen.

'De Verraders België' is vanaf 9 juli te bingen bij Videoland.

'Love Island'

We volgen een aantal jonge Nederlandse en Vlaamse singles tijdens hun verblijf in een luxueus vakantiehuis op een idyllisch eiland. Ze hopen de ware liefde te vinden tijdens hun summer of love, waarbij ze dag en nacht onder toezicht staan van camera's. Om zo lang mogelijk op het eiland te mogen blijven, moeten de singles koppels vormen. Als kijker heb je thuis het (liefdes)lot van de kandidaten volledig in handen. Via de 'Love Island'-app kun je stemmen op je favoriete koppel.

Het nieuwe seizoen van 'Love Island' is vanaf 11 juli te zien bij Videoland.

'S.W.A.T.' S4

Als de politie in Los Angeles hulp nodig heeft, komt het S.W.A.T.-team van Daniel 'Hondo' Harrelson in actie. De voormalig marinier is loyaal aan zijn collega's in het blauw, maar ook aan 'de straat' en pleit voor wederzijds respect. De goedgetrainde mannen en vrouwen uit Hondo's team nemen dagelijks risico's om levens te redden en misdaden op te lossen.

Seizoen vier van 'S.W.A.T.' is vanaf 11 juli te bingen bij Videoland. De eerdere drie seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'De Ware Jacob'

Jacob, de grote blikvanger van het eerste seizoen 'B&B Vol Liefde' probeert na twee moeizame jaren in het toerisme zijn villa Casa do Monte nieuw leven in te blazen. We volgen het wel en wee in de B&B met alle chaos van dien en krijgen een inkijkje in zijn turbulente liefdesleven. Daarnaast kijkt Jacob altijd vooruit en bezoekt hij potentiële nieuwe villa’s om in de toekomst een nieuw miljoenenproject te kunnen starten. Jacob bereidt zich gedurende de serie voor op een summerparty compleet in de jaren '80 stijl om het zomerseizoen in te luiden en de grote vraag is of hij dit doet met een vrouw aan zijn zijde.

De realityserie 'De Ware Jacob' is vanaf 15 juli wekelijks te zien bij Videoland. Daarnaast geniet je van een nieuw seizoen van' B&B Vol Liefde,' dat vanaf 11 juli een week vooruit te kijken is bij Videoland.

'Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita'

In deze vakantiespecial gaan Bo, Florine, Leslie en Pauline op girls’ trip door Italië. Ze laten hun gezinnen achter voor een welverdiende mom break vol tijd en aandacht voor elkaar. De dames beginnen in Milaan en rijden via tussenstops in Toscane en Rome door naar de prachtige Amalfikust.

'Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita' is vanaf 24 juli wekelijks te zien bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland

'TAFKAL Live'

Ruben Nicolai, Tijl Beckand, Ruben van der Meer, Jeroen van Koningsbrugge en Patrick Lodiers: ze staan synoniem voor improvisatie en belastingfraude, maar met dat laatste toeren ze niet. Als The Artists Formerly Known As Lama's (TAFKAL) spelen zij sinds maart 2022 in het hele land. Geen show is hetzelfde, maar deze in Den Haag was toevallig wel heel erg goed! Te zien vanaf 19 juni.

De registratie van 'TAFKAL' is vanaf 19 juni te zien bij Videoland. Na de zomer kan je genieten van nóg meer TAFKAL, want dan start onze exclusieve Original serie!

'Ze Weten Alles Van Je'

In 2018 verdwijnt cyberexpert Arjen Kampuis op mysterieuze wijze in Noorwegen. Tot op de dag van vandaag roept de verdwijning veel vragen op en is zijn verhaal voer voor complottheorieën. Hoe kan het dat zijn telefoon een paar dagen na zijn verdwijning opeens aan is gegaan? Zit er ‘iemand’ of ‘iets’ achter zijn verdwijning? In de nieuwe serie - een mix tussen drama en fictie - ‘Ze Weten Alles Van Je’ duikt onderzoeksjournalist Nadia (Charlie Chan Dagelet) in de vermissing van cyberexpert Arjen Kamphuis. Andere rollen in de serie zijn weggelegd voor Monic Hendrickx en Jim Deddes.

De Videoland Original serie ‘Ze Weten Alles Van Je’ is vanaf 29 juni te bingen bij Videoland.