Wat kijk je in juni op STAR Channel?

Ryan Murphy, Brad Falchuk en Tim Minear zetten het politiedrama opnieuw op de kaart met de televisieserie 9-1-1.

In deze serie worden we meegezogen in de stressvolle ervaringen van politieagenten en brandweerlieden wanneer ze geconfronteerd worden met de meest beangstigende, schokkende en hartverscheurende situaties. Deze hulpverleners moeten een balans zien te vinden tussen het redden van de meest kwetsbare mensen en het oplossen van hun eigen problemen.

9-1-1 S7

Vanaf 19 juni, elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

QMUSIC FOUTE UUR

Ontdek het ultieme muzikale festijn op STAR Channel met 'de Foute 1500' van Qmusic! Bereid je voor op twee avonden vol heerlijke, grappige en onvergetelijke muziekvideo's uit het archief. Van funky beats tot aanstekelijke deuntjes, we hebben het allemaal voor je klaarliggen. Mis deze unieke gelegenheid niet om te genieten van het beste van het Foute Uur, allemaal op STAR Channel!

Kijk de 'Qmusic Foute Uur' vrijdag 21 en zaterdag 22 juni om 20.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

AMERICAN HORROR STORY: DELICATE S12

In 'American Horror Story: Delicate' wil actrice Anna Victoria Alcott (Emma Robberts) na verschillende mislukte ivf-pogingen niets liever dan een gezin stichten. Hoewel het enthousiasme rondom haar recente film toeneemt, krijgt ze steeds meer het gevoel dat iets het op haar gemunt heeft, en op haar verlangen om moeder te worden. 'American Horror Story: Delicate' is het 12de seizoen van de bekroonde serie van Ryan Murphy en Brad Falchuk met onder andere Kim Kardashian en Cara Delevingne.

Elke maandag om 22.00 uur op STAR Channel.

THE EQUALIZER S3

Een remake van de film 'The Equalizer' uit de jaren 80 met Queen Latifah in de hoofdrol. Robyn McCall, een geheimzinnige oud-CIA-agent, moet al haar vaardigheden inzetten om mensen te helpen die nergens anders terecht kunnen. McCall overweegt om haar werk als de Equalizer aan de wilgen te hangen, tot rechercheur Marcus Dante haar vraagt te helpen zoeken naar een onvindbare groep bankovervallers.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

ONGOING

GREY'S ANATOMY S2

Het leven wordt heftiger voor de artsen en co-assistenten van Seattle Grace Hospital in het tweede jaar. De relatie tussen Meredith en Grace gaat van ingewikkeld naar ronduit gestoord met de komst van Dereks vrouw, en Alex onthult Izzies obsessie.

Elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME S3

Elliot Stabler keert terug naar de New York Police Department om de georganiseerde misdaad te bestrijden na een verschrikkelijk persoonlijk verlies. De stad en het politiebureau zijn echter drastisch veranderd in het decennium dat hij weg was, en hij moet zich aanpassen aan een strafrechtsysteem. Stabler moet weer tot zichzelf komen en zijn leven opnieuw opbouwen, terwijl hij een nieuw team leidt die de machtigste criminele kartels van de stad één voor één uit uitschakelt.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.