Wat gebeurt er in 'Een Huis Vol'?

De vakantie van de familie Kraan is bijna ten einde. Met het hele gezin willen ze daarom nog een gezellig dagje op pad maar of deze dag echt zo gezellig verloopt...

De spanning is aangebroken bij de familie Buddenbruck. Chayenna is opgenomen in het ziekenhuis en Miguel kan elk moment vader worden maar zijn de twee er wel klaar voor?

De zomervakantie is bij de kinderen van de familie Jelies bijna ten einde gekomen. Voordat dochter Aida naar de middelbare school gaat, neemt vader Johan haar mee op date en voorziet haar van goed vaderlijk advies.

'Een Huis Vol', vrijdag 25 december om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.