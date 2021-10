Wat als de dochter van de dominee niet meer kan geloven?

Christine Boersma is filmmaker en domineesdochter. Het geloof en de kerk stonden centraal in haar opvoeding. Maar ze twijfelt of ze nog wel gelooft. Wie is ze eigenlijk zonder het geloof? En hoe vertelt ze haar ouders dat ze niet meer gelooft?

In de EOdoc 'De dochter van de dominee' gaat Boersma open en eerlijk in gesprek met haar broers en ouders. Dit levert emotionele en soms pijnlijke gesprekken op die ze vastlegt met haar camera. De dochter van de dominee is een afstudeerfilm voor de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam.

Op de middelbare school schreef Christine een brief aan zichzelf met een duidelijke boodschap: ga niet twijfelen aan het geloof. Een boodschap met een dubbele lading. Het bevat de basis van haar opvoeding. Maar op dat moment namen haar broers Frans en Symen afscheid van hun geloof.

Pijn

Christine zag hoeveel pijn de beslissing van haar broers bij hun ouders veroorzaakte. Ze nam zichzelf voor om trouw te blijven aan het geloof en alles wat ze heeft meekreeg in haar opvoeding. Ze besloot zelfs belijdenis van haar geloof te doen in de kerk van haar vader. Toen ze ging studeren kwamen echter de door haar zo gevreesde vragen en gevoelens naar boven. Ze kreeg twijfels. Nu, een aantal jaren later, twijfelt ze nog steeds en wil zij net als haar broers haar eigen weg kiezen. Op zoek naar een eigen identiteit, los van het geloof.

Verhuizing

Christine stond altijd ingeschreven in de kerkelijke gemeente waar haar vader dominee was. Nu haar ouders gaan verhuizen moet ze kiezen. In het verleden zou Christine zich inschrijven bij de nieuwe kerk van haar ouders. Maar door haar twijfels, voelt ze zich hier niet comfortabel bij. Ze besluit dit moment aan te grijpen om het gesprek met haar ouders aan te gaan over de twijfels die ze heeft bij het geloof. Maar hoe doe je dat zonder hen teleur te stellen of pijn te doen? In de opbouw naar de confrontatie met haar ouders gaat Christine te rade bij haar oudere broers.

Persoonlijk

Documentairemaakster Christine Boersma over haar film: 'Het geloof waarmee ik ben grootgebracht is altijd een groot deel van mijn identiteit geweest. Dus het was voor mij duidelijk dat mijn afstudeerfilm daarover moest gaan. Dat het zo'n persoonlijke film zou worden, had ik van tevoren niet gedacht, maar is in het ontwikkelproces toch zo gegaan.'

Eigen keuzes

EOdocs-hoofdredacteur Margit Balogh: 'Het loslaten van je oude, veilige identiteit en zelf invulling geven aan het wereldbeeld dat je mee hebt gekregen van je ouders gaat vaak gepaard met teleurstellingen en pijn. Hoe ga je daar mee om? 'De dochter van de dominee' is een verhaal over volwassen worden en eigen keuzes durven maken'.

'EOdoc: De dochter van de dominee', zaterdag 23 oktober om 23.20 uur bij de EO op NPO 3.