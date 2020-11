Waarom werken vrouwen in het buitenland wl fulltime?

In de KRO-NCRV serie 'Waarom Werken Vrouwen Niet?' onderzoekt journalist Liesbeth Staats een oer-Hollands fenomeen: het parttime paradijs.

Balanstrutjes, parttime prinsesjes, deeltijd-diva’s, het debat over arbeidsparticipatie van vrouwen staat al jaren op scherp.

Aflevering 3: Waarom werken vrouwen in het buitenland wél fulltime?

Nederlandse vrouwen werken het minst aantal uren van Europa. Liesbeth Staats reist naar België, Frankrijk en Finland, drie landen waar verreweg de meeste vrouwen wel fulltime werken.

In België is het verschil met Nederland al enorm. Werkende moeders noemen zichzelf ploetermoeder omdat zij naast hun baan vaak ook voor het huishouden en de zorg opdraaien. In Frankrijk spreekt Liesbeth advocate Emily, moeder van vier kinderen die zonder enig schuldgevoel vijf dagen werkt en de zorg voor haar kinderen aan anderen overlaat. Op de crèche is het in ieder geval goed geregeld. Veel minder duur dan in Nederland en de peuters krijgen iedere dag een driegangenmaaltijd.

De Nederlandse Renée heeft jarenlang in Parijs gewoond, volgens haar kunnen Nederlandse vrouwen best wat opsteken van de Françaises. Liesbeth was ooit au-pair bij een Frans gezin, ze spreekt met een aantal jonge meiden die nu au-pair zijn. Met verbazing kijken ze naar de Franse vrouwen, die geen moeite lijken te hebben om voor zichzelf te kiezen.

In Finland krijgen jonge ouders een babybox met gender neutrale kleding. Want gelijkheid tussen man en vrouw, daar kan je niet vroeg mee beginnen. Daarover spreekt Liesbeth met de Finse 34-jarige minister van Binnenlandse Zaken, een van de vier jonge vrouwen van het Finse kabinet.

