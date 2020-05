VVD'er Hans Wiegel in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. En in deze uitzendingen extra aandacht voor corona en de economie.

VVD-prominent Hans Wiegel is te gast bij Rick Nieman. De voormalige vice-premier en partijleider van de VVD over Haagse politiek in tijden van corona. Hoe doet premier Mark Rutte het? Welke politieke kopstukken vallen op, en welke niet.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland geeft in 'WNL Op Zondag' zijn reactie op de versoepeling van de lockdown. De MKB-voorman en ondernemer schetst een beeld van Nederland na corona.

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) is te gast bij Rick Nieman. Deze week presenteert Elsevier Weekblad een lijst met 100 vrouwen: allemaal waren ze de eerste vrouw in hun vakgebied. De politica kiest de namen die haar opvielen.

Publicist Syp Wynia en duurzaam ondernemer Ruud Koornstra over de geruchtmakende documentaire Planet of the Humans van Michael Moore. Daarin rekent de filmmaker genadeloos af met groene energie.

'WNL Op Zondag', zondag 10 mei om 10.00 uur op NPO 1.