VVD-Prominent Henk Kamp te gast bij 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Onderwijsminister Dennis Wiersma

Zondagmorgen is minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma te gast bij Rick Nieman. De bewindsman bespreekt zijn aanpak voor weekendscholen en zijn onderwijsplannen.

Oud VVD-minister Henk Kamp

Dit weekend houdt de VVD haar partijcongres in Rotterdam. Oud-minister Henk Kamp is erbij en vertelt over het congres en de toekomst van de liberale partij.

Arendo Joustra van Elsevier Weekblad

In politiek Den Haag klinkt de roep om meer grip op migratie, vooral als het gaat over de instroom van asielzoekers. Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad over het migratievraagstuk.

Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère

Wetenschapsjournalist en programmamaker Anna Gimbrère over de Artemis-raket die deze week naar de maan werd geschoten. Wat is het doel van toekomstige ruimtemissies? Ook het verhaal van de laatste man op de maan.

Presentator Humberto Tan

Zondag begint het WK in Qatar. Presentator Humberto Tan over voetbaldocumentaires die indruk op hem maakten. Ook verscheen van zijn hand het boek ‘Morgen gaat het beter’ met portretten van 100-jarigen.

'WNL Op Zondag', zondag 20 november om 10.00 uur op NPO 1.