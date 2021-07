Vrijdag in 'Nederland Op Film': Spiegeltje, Spiegeltje!

Deze week in 'Nederland Op Film': hoe we eruit zagen en hoe dat veranderde. Hoe we ons presenteerden aan de buitenwereld is enorm veranderd gedurende de twintigste eeuw.

In de beginjaren van de filmcamera lijkt iedereen sterk op elkaar: heren, ook die van 16 jaar oud, dragen pakken, de dames een jurk. Jan-met-de-pet draagt ook altijd een pet. Iedereen lijkt er altijd op z’n paasbest uit te zien. Jongens dragen een korte broek ongeacht het jaargetij, meisjes hebben een strik in het haar. Klederdracht is in veel steden en dorpen nog heel normaal, net als het dragen van hoofddoeken.

Dat alles verandert sterk, zeker na de oorlogsjaren. Er komt meer ruimte voor individualiteit. Ons uiterlijk wordt een manier om aan de wereld te laten zien wie we zijn, en hoe we in het leven staan. Er ontstaan jeugdculturen, nieuwe kledingwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Spijkerbroeken en minirokken nemen het straatbeeld over, en ook het haar van de man mag lang gedragen worden.

We zien in deze aflevering grotendeels verdwenen fenomenen, zoals het schort, dat decennialang het vaste uniform was van de huisvrouw. Wie zien het nauwelijks nog, net als het wollen badpak, het korset en de bontjas. Modejournalist Cecile Narinx duidt een aantal fenomenen.

