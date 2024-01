Vrijdag in 'Meldpunt': zoon steelt drie miljoen euro van moeder

Onder de dekmantel van mantelzorg stelen de broer en schoonzus van Gerard* meer dan drie miljoen euro van hun vermogende moeder, die op hoge leeftijd is.

De broer en zijn vrouw besteden het aan vakanties, parfums, sieraden en andere luxe producten. Is diefstal door mantelzorgers te voorkomen?

Gerard vertelt zijn verhaal onherkenbaar in 'Meldpunt'. De familiekwestie ligt uiterst gevoelig. Zijn vermogende ouders hebben een leven lang hard gewerkt in een goedlopende eigen zaak. Nadat vader overlijdt en moeder steeds meer afhankelijk is van hulp, wordt vastgoed verkocht en verdwijnt haar banktegoed als sneeuw voor de zon. Gerard wint een civiele rechtszaak tegen zijn broer. Maar het geld dat de broer moet terugstorten, is er niet meer. Nu wil Gerard dat zijn broer ook strafrechtelijk wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie kiest er echter voor deze zaak niet op te pakken. Elles de Bruin bespreekt deze kwestie met fiscaal jurist en executeur Nickey Smelt.

En verder: jonge vrouw kan de ene lening na de andere afsluiten, ondanks haar beschermingsbewind. Hoe kan dat?

Amber (32), de dochter van Leo en Caroline Lafeber, heeft een verstandelijke beperking. Ze is op eigen verzoek in 2017 door de rechtbank onder beschermingsbewind gesteld, nadat ze ondoordachte uitgaven doet en in de schulden komt te zitten. Haar vader is vanaf dat moment haar bewindvoerder. Voor elke lening die Amber afsluit, is voortaan zijn handtekening nodig. Toch lukt het Amber eenvoudig om buiten haar vader om, enorme geldbedragen te lenen bij verschillende banken. De financiële gevolgen zijn dramatisch. Hoe kon dit zo misgaan en wie is verantwoordelijk? MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt het en doet vrijdag verslag.

