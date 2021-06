Vrijdag in 'Meldpunt': Wat blijft en wat wordt weer het oude na corona?

Nu de besmettingscijfers blijven dalen en de ziekenhuizen leeglopen, rijst de vraag of alles weer zoals vroeger wordt, of dat 'het nieuwe normaal' deels blijft. Pakken we weer massaal het vliegtuig voor een vakantie in het buitenland?

Of recreëren we ook na corona vaker in eigen land. Stromen de winkelstraten weer vol of blijven we liever online kopen?

Shopbeleving

Op Schiphol staan groepjes blije mensen te wachten op vertrek. Zo mogen weer op vakantie. 'We gaan naar Ibiza', zegt een opgetogen mevrouw. 'Eindelijk!' Maar Winnie de Wit is helemaal niet blij. Zij woont in Assendelft, ten noorden van Schiphol en krijgt weer dagelijks de decibels van laag vliegende vliegtuigen om haar oren. Een dik jaar kon ze van stilte genieten en frisse lucht inademen, maar nu is ook de geur van kerosine terug.

Wordt het in de winkelstraten ook weer zoals voor corona? Of krijgen we een ander winkelaanbod? Betekent het missen van 'de shopbeleving' in coronatijd een kentering in de opmars van de webwinkels?

Elles de Bruin spreekt hierover gedragspsycholoog en columniste Chantal van der Leest en Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan Nyenrode Business Universiteit.

Refurbished mobiel

En verder in 'Meldpunt': welke kwaliteit mag u verwachten van een tweedehands telefoon? Annemarie van Helvoort koopt voor haar 12-jarige dochter Annick bij Telefoondiscounter een ‘refurbished’ mobiele telefoon. Deze is dan volledig gewist, schoongemaakt, nagekeken en zo nodig zijn kapotte onderdelen vervangen. Maar de telefoon die mevrouw Van Helvoort koopt, houdt er na een paar weken mee op. Ook na een 'reparatie' door Telefoondiscounter, die maar liefst zes weken duurt, blijkt de telefoon stuk. Moet zij de telefoon opnieuw voor reparatie aanbieden? Of mag zij haar geld terug verwachten. MAX Ombudsman Jeanine Janssen vertelt over garantierechten op tweedehands producten en waar u op moet letten bij keurmerken die staan vermeld op de website van een webshop.

'Meldpunt', vrijdag 4 juni om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.