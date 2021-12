Vrijdag in 'Meldpunt': ventileeradvies terwijl de buurt hout stookt

Door de hoge gasprijzen gaan steeds meer mensen hout stoken. Hiermee stijgt echter de rookoverlast. Helemaal nu we goed moeten ventileren tegen corona. Wanneer treedt een gemeente op tegen rookoverlast? En wat kan je zelf doen als de rook de spuigaten uitloopt?

Dieter en Marleen Pientka uit het Zeeuwse ’s-Gravenpolder ervaren al jaren overlast van houtgestookte kachels in hun wijk. Vooral de laatste jaren neemt de hinder toe. De vuile lucht komt, vooral bij mist en als het windstil is, via de ventilatieroosters hun huis binnen. Als chemicus weet Dieter hoe schadelijk dit is voor hun gezondheid. Dieter is tevens vrijwilliger bij de Stichting Houtrookvrij en levert met eigen systemen data aan het RIVM over de luchtkwaliteit bij zijn huis. Het stel heeft geklaagd bij de gemeente, maar zonder resultaat. In de wet staat dat je mag stoken, mits je geen overlast veroorzaakt voor anderen. Maar veel gemeentes vinden het lastig om overlast te handhaven, aangezien de regels en normen niet helder zijn.

De Harderwijkse wethouder Marcel Companjen onderzoekt nieuwe maatregelen, zoals een bouwverbod op schoorstenen en haarden in nieuwbouwwoningen in bepaalde wijken, of een slooppremie voor bestaande open haarden en houtkachels. Bij een gebrek aan regels zijn in diverse gemeentes bemiddelingscoaches actief. Zij proberen bij buurtgenoten begrip te kweken voor elkaars belang, zodat er meer rekening met elkaar wordt gehouden.

Elles de Bruin praat hierover met Gert Kooij van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche en Eva van Esch, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren.

Verder in 'Meldpunt'

Elles de Bruin peilt de stemming in een Haagse priklocatie waar zestigplussers de boosterprik krijgen. In de studio spreekt ze met Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik over lange wachttijden, de samenstelling van deze extra vaccinatie en een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

