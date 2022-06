Vrijdag in 'Meldpunt': Vastlopen door opmars digitalisering

Steeds meer Nederlanders staan met de rug tegen de digitale muur. Overheden, instanties en bedrijven eisen in toenemende mate ingewikkelde digitale handelingen van hun klanten.

Zeker een kwart van het MAX Opiniepanel, waarvoor computerkennis is vereist, voelt zich niet digitaal vaardig. Kunnen apps en websites niet een stuk eenvoudiger? Het antwoord hierop is vrijdag te zien in de laatste aflevering van 'Meldpunt' in dit voorjaarsseizoen.

Spoor bijster

De tachtiger Dirk Kroos is zeker geen digibeet te noemen. Hij beschikt over een smartphone, tablet en laptop. En toch loopt hij geregeld vast als hij online zaken wil regelen. Onlangs ontving hij een mail om zijn ov-chipkaart te verlengen. Maar als hem wordt gevraagd zijn kaart de koppelen aan zijn account raakt hij het spoor bijster. Ook het uploaden van een kopie van zijn identiteitsbewijs lukt niet.

En zo gaat het bij veel Nederlanders mis bij uiteenlopende digitale zaken. Van MAX Opiniepanelleden die niet digitaal vaardig zijn, heeft 65 procent moeite zijn weg te vinden op websites, kan 48 procent geen QR-codes scannen en heeft 40 procent moeite met inloggen. Vooral het onthouden en continu verversen van wachtwoorden is een probleem.

Elles de Bruin bespreekt de toenemende problemen met digitalisering met Wiep Hamstra, specialist webcommunicatie en met Saskia Hamminga van SeniorWeb, een landelijke vereniging die naar eigen zeggen de digitale wereld begrijpelijk wilt maken.

Verder in 'Meldpunt': jarenlang dubbel verzekerd

Manola en Monico Sint Jago uit Amsterdam sluiten in 1994 hun verzekeringen af via een assurantietussenpersoon. Maar wanneer mevrouw onlangs schade wil claimen blijkt er iets vreemds aan de hand. Het stel betaalt al 28 jaar voor twee inboedelverzekeringen op hetzelfde adres. En dat is onzinnig en duurder dan nodig, zo vertelt de adviseur. Wie is verantwoordelijk voor deze gemaakte fout? En hebben zij recht op teruggave van premie? MAX Ombudsman Rogier de Haan buigt zich over deze kwestie en zoekt contact met zowel de assurantietussenpersoon als de verzekeraar.

'Meldpunt', vrijdag 10 juni om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.