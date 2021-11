Vrijdag in 'Meldpunt': uitgeputte zorg houdt adem in

Oververmoeid ziekenhuispersoneel doet wat het kan om zoveel mogelijk coronapatiënten te helpen. Maar als de corona-opnames blijven oplopen, komt code zwart dichterbij. Gevolg is ook dat veel andere patiënten het nakijken hebben. Het stuwmeer aan uitgestelde behandelingen vult zich verder.

Ook in de verpleeghuizen nemen de besmettingen en de spanningen verder toe. Het is vrijdag te zien in 'Meldpunt'.

Valerie van de Vlier (42) heeft een progressieve nierziekte en moet een transplantatie ondergaan. Er is een donornier beschikbaar, maar er is geen capaciteit in het ziekenhuis om deze operatie uit te voeren. Terwijl ze wacht, moet ze dagelijks dialyseren. Door de medicijnen die ze slikt, werkt een coronavaccin niet bij haar. Gevolg is dat haar gezin al maanden in isolement leeft. Valerie zit er compleet doorheen.

Roel Botter (74) wacht al een jaar op een knieoperatie. Zijn vrouw Kootje kreeg vorig jaar last van haar been. De huisarts kan haar door corona niet ontvangen in de huisartsenpraktijk. Op een e-consult wordt een verkeerde diagnose gesteld. Als gevolg daarvan wordt aderverkalking in haar been te laat herkend. Vlak na amputatie van haar been overlijdt Kootje.

Ook in de verpleeghuizen loopt de coronadruk flink op. 'Meldpunt' gaat langs bij woonzorgcentrum De Vloet in Oisterwijk, waar meerdere bewoners in quarantaine zitten en één op de vijf medewerkers ziek is. Op de werkvloer zijn felle discussies gaande tussen wel- en niet-gevaccineerde medewerkers.

Elles de Bruin spreekt met Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland over de uitgestelde zorg en met Conny Helder van zorgkoepel ActiZ over de oplopende coronabesmettingen in de verpleeghuizen.

Verder in 'Meldpunt'

De curator van het failliete EnergieFlex is kritisch op toezichthouder ACM en de Consumentenbond. Curator Willem Jan van Andel maakt ruim twee jaar na het faillissement van EnergieFlex de balans op. Volgens hem faalde toezichthouder ACM en had de Consumentenbond kritischer moeten zijn op EnergieFlex. Extra pikant is dat deze faillissementsafwikkeling valt in een periode waarin opnieuw drie energieleveranciers failliet gaan: Welkom Energie, Allure Energie en Enstroga. Welke lessen vallen hieruit te trekken en hoe voorkom je dat je als consument slachtoffer wordt? Edwin van Houten, directeur Consumenten bij toezichthouder ACM en MAX Ombudsman Jeanine Janssen geven tekst en uitleg.

'Meldpunt', vrijdag 26 november om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.