Vrijdag in 'Meldpunt': theatermakers aan het werk op de IC's

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

In het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is het alle hens aan dek tijdens deze tweede coronagolf. Hulp komt uit onverwachte hoek. Theatermakers, zangeressen en luchtvaartpersoneel springen bij als zogeheten 'IC-buddies'.

Ongeschoold verlenen zij hand-en-spandiensten voor operatie-assistenten en IC-verpleegkundigen, zoals het het aantrekken van beschermende kleding bij zorgpersoneel.

IC-buddies

'Meldpunt' volgt Marjon Moed die normaal in het theater optreedt. Zij is blij het ziekenhuis te kunnen helpen in deze drukke tijden en daarnaast weer inkomen te hebben. Marieke Koenen, teamhoofd chirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis, vertelt over het ontstaan van dit unieke buddyproject. In de studio een gesprek hierover met Stella Salden van beroepsvereniging NU'91.

Parkeerergernis

59 minuten parkeren en voor 120 minuten moeten betalen. Dat is grote ergernis voor advocaat Richard Korver en veel andere parkeerders. De parkeergarage zegt dat de 60ste minuut al is in gegaan en rekent af in blokken van een uur. Kan dat niet eerlijker? De advocaat kan de parkeerkosten best betalen, daar gaat het niet om. Maar wat steekt, is dat in zijn ogen een oneerlijk tarief wordt gerekend. En dat hij daarvan vooraf niet op de hoogte is gesteld. Waarom rekenen parkeergarages niet per minuut af zoals de parkeerapps? In de studio reageert Attje Kuiken, Tweede Kamerlid PvdA, die eerder kamervragen stelde over de parkeertarieven.

HetHuisartslab

Afgelopen september laat 'Meldpunt' zien hoe de twee vriendinnen Nena Bakker en Loes Rijpma deze zomer tevergeefs naar Schiphol gaan voor een reis naar Griekenland. Ze ontvangen geen uitslag van hun coronatest en mogen daarom niet mee met het vliegtuig. Weg zonvakantie. De dames vragen een schadevergoeding van HetHuisartslab. Vrijdag in 'Meldpunt' zien we hoe dit verhaal verder gaat. In de studio reageren MAX Ombudsman Jeanine Janssen en advocaat Els Doornhein.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 23 oktober om 19.20 uur op NPO 2.