Vrijdag in 'Meldpunt': 'Sproetenbus is vooral een verdienmodel'

'Uw huidkankeronderzoek met een controle door een dermatoloog' staat er groot op de Sproetenbus, die lijkt op de bekende borstkankeronderzoek bus.

Maar wie hier instapt voor een grondige huidcontrole komt bedrogen uit. In plaats van een dermatoloog zit er een werkstudent met een iPad, en moeten verdachte plekjes zelf worden aangewezen. Dermatologen en huisartsen waarschuwen voor de Sproetenbus in 'Meldpunt' op vrijdag 18 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

In de jaren tachtig was de Sproetenbus onderdeel van een grote overheidscampagne die langs stranden reed om mensen bewust te maken van de gevaren van huidkanker. Die campagne is inmiddels gestopt, maar de naam is nu overgenomen door de commerciële instelling Prevention Group. Mike Bing uit Heiloo liet bij de nieuwe Sproetenbus een plekje op zijn huid controleren. Een student maakte met een iPad een foto van het plekje dat hij zelf moest aanwijzen. De foto werd vervolgens opgestuurd en Mike kreeg een standaard rapport over een algemene moedervlek. Voor elke extra plek die hij liet controleren, moest hij achttien euro betalen. Meneer Bing noemt het 'volksverlakkerij'. Ook huisartsen en dermatologen zijn kritisch over de Sproetenbus. Huisarts Beunders vertelt: 'Ik heb meegemaakt dat een patiënt een moedervlek liet fotograferen, terwijl twee centimeter ernaast een kwaadaardig melanoom zat. De medewerker van de Sproetenbus merkte dit niet op en meldt dus niets. Een kwalijke zaak.'

Elles de Bruin bespreekt de kwestie in de studio van Meldpunt met Dirk Jan Hijnen, dermatoloog en klinisch onderzoeker aan het Erasmus Medisch Centrum en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. 'Dit soort instellingen vallen buiten onze invloed en leggen onnodige druk op de zorg', vertelt Hijnen. 'Sommige dermatologen vertellen ons dat een kwartje opgooien effectiever is dan deze Sproetenbus-foto’s.'

En verder: jarenlang onterecht waterschapsbelasting betaald

Honderden bewoners in het Friese Achtkarspelen hebben acht jaar lang onterecht zuiveringsheffing betaald aan het waterschap Wetterskip Fryslân. Maar van de periode van acht jaar dat er te veel is geïnd, stort het waterschap maar van vijf jaar het geld terug. Jappie en Martje Borger krijgen hierdoor zo’n vijfhonderd euro niet terug, dat klopt volgens hen niet. MAX Ombudsman Rogier de Haan duikt in de kwestie en probeert tot een oplossing te komen.

'Meldpunt', vrijdag 18 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.