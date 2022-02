Vrijdag in 'Meldpunt': Regelzucht draait kleine clubs en verenigingen de nek om

Kleine buurtclubs en verenigingen worden bedreigd in hun voortbestaan door toenemende regeldruk van de overheid. De vanaf volgende maand verplichte registratie in het zogeheten UBO-register moet witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen.

Maar deze strenge, ingewikkelde regels zorgen voor te grote administratieve druk op kleine kaart-, schaak-, sjoel, en kegelverenigingen, stellen zij vrijdag in 'Meldpunt'.

Hoge boete

Ted Volkeri is voorzitter van de Zierikzeese Kegel Bond, het overkoepelend orgaan van twaalf kegelclubs in Zierikzee met in totaal 180 leden. Afgelopen zomer wordt hij geconfronteerd met de nieuwe Wet Toezicht Beheer Rechtspersonen. Ter voorkoming van witwassen moet de kegelclub toezichthouders benoemen die het bestuur controleren. De leden van de kegelclub zijn op zo’n leeftijd dat zij hier niets meer voor voelen.

Vanaf komende maand moet de kegelclub ook staan ingeschreven in het Europese UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) waarmee opsporingsinstanties verdachte personen en handelingen sneller kunnen achterhalen. Clubs die niet tijdig staan ingeschreven kunnen een hoge boete verwachten.

Hier bovenop komt ook nog eens dat denksportverenigingen sinds 1 januari dit jaar niet langer vrijgesteld zijn van BTW. Herman Bos, voorzitter van Bridgevereniging Zuid-Beveland heeft zijn handen vol aan alle administratieve eisen: 'Een kopie hiervan, een brief daar naar toe, achter gegevens aan gaan, dingen uit je financiën vissen. Ik heb er bijna een dagtaak aan.' Bos vreest voor de toekomst van zijn kaartclub.

In de studio licht Berit van Dobbenburgh, directeur Nederlandse Bridge Bond de problemen toe.

Geen vroegpensioen voor patiënt

En verder: pensioenfonds PFZW weigert vroegpensioen aan kankerpatiënt. Kim Boon heeft uitgezaaide borstkanker. Ze leeft van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en die is niet ruim. Over minder dan twee jaar gaat ze met pensioen, wat een flinke vooruitgang in haar inkomen zou betekenen. Als mevrouw Boon pensioenfonds PFZW vraagt haar pensioen naar voren kan schuiven, is het antwoord: nee. Dat is niet mogelijk bij arbeidsongeschiktheid. Waarom staat PFZW dit niet toe, terwijl andere fondsen dit wel doen? MAX Ombudsman Rogier de Haan probeert PFZW op andere gedachten te brengen.

