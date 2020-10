Vrijdag in 'Meldpunt': pleegouders speelbal van jeugdzorg en gemeenten

Pleegouders worden van het kastje naar de muur gestuurd als ze extra kosten maken voor de opvang en verzorging van pleegkinderen. De gemeente stuurt ze naar jeugdzorg en jeugdzorg stuurt ze naar de gemeente.

Daarover en meer gaat 'Meldpunt' op vrijdag 30 oktober om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Bureaucratisch

Van woensdag 28 oktober t/m 4 november is het voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Het zou helpen als de financiële ondersteuning van pleegouders verbeterd zouden worden, stelt Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

Sonja en Ralph Loth hebben twee eigen kinderen en zorgen daarnaast voor drie jonge pleegkinderen. Behalve voeding hebben de kinderen kleding nodig en spullen, zoals fietsen. Om voor de kinderen te kunnen zorgen is Ralph minder gaan werken waardoor zijn inkomsten daalden. Gemeenten en jeugdzorg blijken in de praktijk vaak trage en bureaucratische instanties die ook in financieel opzicht onvoldoende meedenken met pleegouders.

Loempia’s

'Meldpunt' spreekt ook twee pleegouders die alleen onherkenbaar in beeld willen uit bescherming voor de biologische ouders, die het niet eens zijn met de uithuisplaatsing van hun kinderen. Deze pleegkinderen hebben extra zorg nodig, wat niet goedkoop is. En het stel moest het huis verbouwen om slaapplekken te creëren, maar daarvoor was geen geld. 'Toen zijn we een crowdfundingactie gestart', zegt de pleegvader. 'En we hebben loempia’s gebakken en jam gemaakt en verkocht. Het liefst besteed je je tijd aan de zorg en niet aan geldzorgen.'

Hoe kan de pleegzorg beter georganiseerd worden? Te gast is Peter van der Loo, directeur van Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

Nabestaandenpensioen

Verder in 'Meldpunt': Hoe vraag je nabestaandenpensioen aan als je ex-partner in het buitenland is overleden? Marianca van de Goor scheidt na 19 jaar huwelijk van haar man. Hij verhuist naar de Filipijnen en ze hebben nooit meer contact. In april van dit jaar hoort ze via-via dat hij is overleden. Zij belt naar zijn pensioenfonds omdat zij dan recht heeft op nabestaandenpensioen. Maar het pensioenfonds zegt dat zij geen officieel bericht van zijn overlijden hebben ontvangen. Nu is het aan mevrouw om dit te bewijzen, maar dat lukt haar niet. MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt de zaak en komt in de uitzending met een oplossing.

